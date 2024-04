Barcellona-Chelsea, anteprima Women's Champions League: dove guardarla e probabili formazioni

Barcellona e Chelsea si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Women's Champions League sabato 20 aprile all'Estadi Olímpic Lluís Companys.

Barcellona - Chelsea in breve Quando: sabato 20 aprile (13:30 CET)

Dove: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcellona

Cosa: semifinale di andata di UEFA Women's Champions League

Come seguirla: segui il prepartita

Ritorno: sabato 27 aprile (18:30 CET), Stamford Bridge, Londra

Cosa devi sapere?

Un anno dopo la vittoria del Barcellona contro il Chelsea in semifinale, le due squadre si ritrovano a un passo dalla finale di Bilbao. La scorsa stagione, il gol di Caroline Graham Hansen all'andata a Stamford Bridge è stato decisivo per il Barcellona, anche se l'1-1 del ritorno al Camp Nou è stato molto più equilibrato della finale di Göteborg del 2021 (vinta 4-0 dalle blaugana con tutti i gol prima dell'intervallo).

Stavolta è il Barcellona a partire in casa. Con il Camp Nou in fase di ristrutturazione, giocherà all'Estadi Olímpic Lluís Companys, dove ha battuto il Real Madrid 5-0 in campionato a novembre. In questa fase della stagione, le detentrici della Champions League perdono di rado e con hanno diverse giocatrici in gran forma, tra cui la stessa Graham Hansen.

Highlights semifinale di ritorno 2023: Barcellona - Chelsea 1-1

Barcellona - Chelsea in Europa Semifinali 2022/23: Chelsea - Barcellona 0-1/1-1 (tot. 1-2) Finale 2020/21: Chelsea - Barcellona 0-4 (Göteborg) La squadra indicata per prima giocava la gara di andata in casa

Statistiche

Barcellona

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Barcellona - Villarreal 5-1, 13/04, campionato

Situazione attuale: 1° in Liga F, finale di Coppa della Regina

Tutti i gol del Barcellona nel cammino verso le semifinali

Chelsea

Ultime sei partite: SSPVVV

Ultima partita: Manchester United - Chelsea 2-1, 14/04, semifinale di FA Cup 

Prossima partita: Chelsea - Aston Villa, 17/04, campionato

Situazione attuale: 2° in FA Women's Super League

Dove guardare la partita La piattaforma di streaming DAZN sta rimuovendo il paywall al più grande portfolio di calcio femminile di tutto il mondo, compresa la UEFA Women's Champions League. Ciò favorirà la crescita degli ascolti e fornirà una nuova dimora virtuale globale per il calcio femminile, offrendo un maggiore accesso alle partite, ai contenuti e alla comunità internazionale del calcio femminile. Alcune partite sono trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di DAZN in tutto il mondo tranne in Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) - dove i diritti includono clip e highlights - in Cina e nei suoi territori. La diretta YouTube sarà integrata anche nei MatchCenter di UEFA.com e su UEFA.tv per alcune partite di UEFA Women's Champions League, con gli highlights a seguire dalla mezzanotte CET.

Probabili formazioni

Barcellona: Cata Coll; Bronze, Paredes, Engen, Rolfö; Bonmatí, Walsh, Alexia Putellas; Graham Hansen, Brugts, Caldentey

Chelsea: Hampton; Périsset, Carter, Buchanan, Lawrence; Cuthbert, Leupolz; Rytting Kaneryd, James, Reiten; Ramírez

Guarda tutti i gol del Chelsea finora

L'opinione dal campo

Jonatan Giráldez, allenatore Barcellona: "[Hayes] ha fatto un lavoro magnifico al Chelsea. Il prossimo allenatore sarà di altissimo livello, perché finora sono state fatte cose straordinarie. Lei spera di vincere la Champions League, ma noi siamo qui per provare a impedirglielo e a portare a casa la coppa, che è il nostro obiettivo".

Altro a seguire.