Semifinali: Barcellona-Chelsea, Lione-Paris Saint-Germain

Terminati i quarti di finale di UEFA Women's Champions League, UEFA.com individua i temi chiave delle due sfide che porteranno alla finale di Bilbao.

Road to Bilbao: semifinali Semifinali (20/21 e 27/28 aprile) Barcellona - Chelsea

Lione - Paris Saint-Germain Programma da confermare Finale (25 maggio, San Mamés, Bilbao) Barcellona / Chelsea - Lione / Paris (18:00 CET)

Riuscirà il Chelsea a battere finalmente il Barcellona?

Barcellona - Chelsea in Europa Semifinali 2022/23: Chelsea - Barcellona 0-1/1-1 (tot. 1-2) Finale 2020/21: Chelsea - Barcellona 0-4 (Göteborg) La squadra indicata per prima giocava in casa all'andata

Nelle prime stagioni europee delle Blues, la loro nemesi è stata il Wolfsburg, che le ha eliminate tre volte su tre (compresa la semifinale 2017/18). Agli ottavi del 2020/21, però, il Chelsea l'ha battuto con un 5-1 complessivo ed è arrivato in finale, poi persa 4-0 contro il Barcellona a Göteborg.

Highlights semifinale di ritorno 2022/23: Barcellona - Chelsea 1-1

Il Chelsea è arrivato a un passo dalla seconda finale la scorsa stagione, ma in mezzo c'era di nuovo il Barcellona: dopo lo splendido gol di Caroline Graham Hansen all'inizio della gara di andata a Stamford Bridge, le blaugrana non si sono più guardate indietro, andando a segno con l'attaccante norvegese anche al Camp Nou. Il Chelsea, che insegue il suo primo titolo europeo nell'ultima stagione di Emma Hayes in panchina, dovrà quindi affrontare l'unica delle 19 squadre che non ha mai sconfitto in Women's Champions League.

Il Barcellona gioca prima in casa e prosegue nel tentativo di raggiungere Umeå, Lione e Wolfsburg come club che hanno il titolo. Il Chelsea, però, è stato impavido in trasferta nelle ultime due stagioni e proverà a far sì che il lungo regno di Hayes si concluda con l'unico trofeo mancante.

Un altro capitolo di storia

Lione - Paris in Europa Semifinali 2021/22: Lione - Paris 3-2/2-1 (tot. 5-3) Quarti di finale 2020/21: Paris - Lione 0-1/2-1 (tot. 2-2, Paris vince ai gol in trasferta) Semifinali 2019/20: Paris - Lione 0-1 (Bilbao) Finale 2016/17: Lione - Paris 0-0dts, 7-6dcr (Cardiff) Semifinali 2015/16: Lione - Paris 7-0/1-0 (tot. 8-0) Ottavi di finale 2014/15: Paris - Lione 1-1/1-0 (tot. 2-1) La squadra indicata per prima giocava in casa all'andata

Lione e Paris Saint-Germain si incontrano per la quarta volta in semifinale di Champions League. La gara di andata sarà l'undicesimo confronto diretto tra le due squadre in Europa, nonché il più giocato nella storia delle competizioni femminili UEFA.

Highlights: Paris-Lione 1-2

Le tre semifinali precedenti di Champions League sono andate a favore del Lione. In generale, l'OL ha avuto la meglio anche a livello nazionale, con quattro vittorie consecutive prima dell'1-1 in campionato all'OL Stadium a febbraio.

L'ultima vittoria del Paris in casa del Lione è stata il 2-1 in rimonta al ritorno dei quarti di finale 2020/21, con la qualificazione grazie ai gol in trasferta (ora non potrà accadere). Il fatto che l'ultimo successo del Paris contro il Lione nei 90 minuti prima di allora risalisse addirittura al 2014 non fa che ribadire il dominio dell'OL.

Come se non bastasse, l'attuale capocannoniere della Women's Champions è Kadidiatou Diani del Lione con sette gol. Non è l'unica ex del Paris nella rosa del Lione, mentre Sakina Karchaoui ha fatto il percorso inverso nel 2021. A giudicare dalle ultime sfide europee tra le due squadre, anche questa sarà davvero tesa.

Finale 2017: Lione-Paris - Guarda tutti i calci di rigore