Le semifinaliste di Women's Champions League: Barcellona, Chelsea, Lione, Paris Saint-Germain

Il Barcellona affronta il Chelsea e il Lione incontra il Paris Saint-Germain nelle semifinali di UEFA Women's Champions League, in programma negli ultimi due fine settimana di aprile. UEFA.com presenta le quattro contendenti che puntano alla finale del 25 maggio a Bilbao.

Road to Bilbao: semifinali Semifinali (20/21 e 27/28 aprile) Barcellona - Chelsea

Lione - Paris Saint-Germain Programma da confermare Finale (25 maggio, San Mamés, Bilbao) Barcellona / Chelsea - Lione / Paris (18:00 CET)

Barcellona - Chelsea

Barcellona - Chelsea in Europa Semifinali 2022/23: Chelsea - Barcellona 0-1/1-1 (tot. 1-2) Finale 2020/21: Chelsea - Barcellona 0-4 (Göteborg) La squadra indicata per prima giocava in casa all'andata Dei 19 club affrontati dal Chelsea nella competizione, il Barcellona è l'unico che non ha mai battuto.

Ranking UEFA (alla fine del 2022/23): 1°

Il cammino di qualificazione: campione in carica, campione di Spagna

Fase a gironi: primo posto Gruppo A (V5-0 c - Benfica, V3-1 t - Eintracht Francoforte, V6-0 t - Rosengård, V7-0 c - Rosengård, V2-0 t - Eintracht Francoforte, D4-4 t - Benfica)

Quarti di finale: V5-2tot. - Brann (V2-1 t, V3-1c)

Miglior marcatrice: Salma Paralluelo (6)

Scorsa stagione: campione

Titoli nazionali: 8 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione (2020/21, 2022/23)

Bilancio quarti di finale: V6 S3

Semifinali precedenti

2022/23: V2-1tot. - Chelsea (V1-0 t, P1-1 c)

2021/22: V5-3tot. - Wolfsburg (V5-1 c, S0-2 t)

2020/21: V3-2tot. - Paris Saint-Germain (P1-1 a, V2-1 h)

2019/20: S0-1 - Wolfsburg (San Sebastián)

2018/19: V2-0tot. - Bayern (V1-0 t, V1-0 c)

2016/17: S1-5tot. - Paris Saint-Germain (S1-3 c, S0-2 t)

La stagione in breve

In cerca del secondo titolo consecutivo e della quarta finale consecutiva, il Barcellona ha superato tranquillamente il girone. Ai quarti, il Brann ha fatto il possibile ma non è riuscito a evitare l'eliminazione con un 5-2 complessivo.

Allenatore: Jonatan Giráldez

Lo sapevi?

Il Barcellona eguaglia il record di sei semifinali di fila del Lione.

Semifinale di ritorno 2022/23: Barcellona - Chelsea 1-1

Ranking UEFA (alla fine del 2022/23): 6°

Il cammino di qualificazione: campione d'Inghilterra 

Fase a gironi: primo posto Gruppo D (P2-2 t - Real Madrid, V4-1 c - Paris FC, P0-0 h - Häcken, V3-1 t - Häcken, V2-1 c - Real Madrid, V4-0 t - Paris FC)

Quarti di finale: V4-1tot. - Ajax (V3-0 t, P1-1 c)

Miglior marcatrice: Sam Kerr (5)

Scorsa stagione: semifinali

Titoli nazionali: 6 campionati, 5 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: vicecampione (2020/21)

Bilancio semifinali: V1 S2

Semifinali precedenti

2022/23: S1-2tot. - Barcellona (S0-1 c, P1-1 t)

2020/21: V5-3tot. - Bayern (S1-2 t, V4-1 c)

2018/19: S2-3tot. - Lione (S1-2 t, P1-1 c)

2017/18: S1-5tot. - Wolfsburg (V1-3 c, S0-2 t)

La stagione in breve

Il Chelsea ha avuto un girone difficile ma raramente è apparso in difficoltà, nonostante i pareggi contro Madrid e Häcken. Malgrado le pesanti assenze ai quarti, le Blues hanno battuto facilmente l'Ajax, vincendo 3-0 ad Amsterdam davanti a più di 35.000 tifosi.

Allenatrice: Emma Hayes

Lo sapevi?

Il Chelsea è uno degli unici due club inglesi ad aver raggiunto la finale insieme all'Arsenal (2006/07).

Highlights finale 2021: Chelsea - Barcellona 0-4

Lione - Paris Saint-Germain

Lione - Paris in Europa Semifinali 2021/22: Lione - Paris 3-2/2-1 (tot. 5-3) Quarti di finale 2020/21: Paris - Lione 0-1/2-1 (tot. 2-2, Paris vince ai gol in trasferta) Semifinali 2019/20: Paris - Lione 0-1 (Bilbao) Finale 2016/17: Lione - Paris 0-0dts, 7-6dcr (Cardiff) Semifinali 2015/16: Lione - Paris 7-0/1-0 (tot. 8-0) Ottavi di finale 2014/15: Paris - Lione 1-1/1-0 (tot. 2-1) La squadra indicata per prima giocava in casa all'andata Questa diventa la partita più giocata nella storia delle competizioni femminili UEFA (10 volte, come Chelsea-Wolfsburg).

Ranking UEFA (alla fine del 2022/23): 2

Il cammino di qualificazione: campione di Francia

Fase a gironi: primo posto Gruppo B (V9-0 t - Slavia Praga, V2-0 c - St. Pölten, V3-1 c - Brann, P2-2 t - Brann, V7-0 t - St. Pölten, P2-2 c - Slavia Praga)

Quarti di finale: V6-2tot. - Benfica (V2-1 t, V4-1 c)

Miglior marcatrice: Kadidiatou Diani (7)

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: 16 campionati, 10 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

Bilancio semifinali: V10 S2

Semifinali precedenti

2021/22: V5-3tot. - Paris Saint-Germain (V3-2 c, V2-1 t)

2019/20: V1-0 - Paris Saint-Germain (Bilbao)

2018/19: V3-2tot. - Chelsea (V2-1 c, P1-1 t)

2017/18: V1-0tot. - Manchester City (P0-0 t, V1-0 c)

2016/17: V3-1tot. - Manchester City (V3-1 t, P0-0 c)

2015/16: V8-0tot. - Paris Saint-Germain (V7-0 c, V1-0 t)

2012/13: V9-1tot. - Juvisy* (V3-0 c, V6-1 t)

2011/12: V5-1tot. - Turbine Potsdam (V5-1 c, P0-0 t)

2010/11: V5-2tot. - Arsenal (V2-0 c, V3-2 t)

2009/10: V3-2tot. - Umeå (V3-2 c, P0-0 t)

2008/09: L2-4tot. - Duisburg (P1-1 c, S1-3 t)

2007/08: L1-1tot., gol in trasferta - Umeå (P1-1 c, P0-0 t)

*Oggi Paris FC

La stagione in breve

Il Lione ha iniziato con una vittoria per 9-0 sullo Slavia. Alla quarta giornata contro il Brann, per la prima volta, non è riuscito a vincere nonostante due gol di vantaggio da quando si chiama Olympique Lionnais, ma la qualificazione è stata comunque soddisfacente. Ai quarti, le transalpine hanno battuto il Benfica 2-1 all'andata ma si sono tranquillizzate solo con i due gol nel recupero di Kadidiatou Diani al ritorno (4-1).

Allenatrice: Sonia Bompastor

Lo sapevi?

Il Lione detiene il maggior numero di record in questa competizione. Solo in questa stagione ha eguagliato il primato dell'Arsenal di 15 quarti di finale, ha portato il proprio record a 13 semifinali e ora punta all'undicesima finale ma anche al nono titolo.

Highlights semifinale di ritorno 2022: Paris - Lione 1-2

Ranking UEFA (alla fine del 2022/23): 4°

Il cammino di qualificazione: secondo posto in campionato; V4-2tot. - Manchester United (P1-1 t, V3-1 c)

Fase a gironi: primo posto Gruppo C (S0-2 t - Ajax, S0-1 c - Bayern, V3-1 c - Roma, V2-1 t - Roma, V3-1 c - Ajax, P2-2 t - Bayern)

Quarti di finale: V5-1tot. - Häcken (V2-1 t, V3-0 c)

Miglior marcatrice (dalla fase a gironi in poi): Marie-Antoinette Katoto (5)

Scorsa stagione: quarti di finale

Titoli nazionali: 1 campionato, 3 coppe nazionali

Miglior piazzamento in Europa: vicecampione (2014/15, 2016/17)

Bilancio semifinali: V2 S4

Semifinali precedenti

2021/22: S3-5tot. - Lione (S2-3 t, S1-2 c)

2020/21: S2-3tot. - Barcellona (P1-1 c, S1-2 t)

2019/20: S0-1 - Lione (Bilbao)

2016/17: V5-1tot. - Barcellona (V3-1 t, V2-0 c)

2015/16: S0-8tot. - Paris Saint-Germain (S0-7 c, S0-1 t)

2014/15: V3-2 - Wolfsburg (V2-0 t, S1-2 c)

La stagione in breve

Unica semifinalista a non partire direttamente dalla fase a gironi, il Paris ha dovuto superare una difficile prova al secondo turno contro il Manchester United. Sorteggiato nel girone più difficile, ha perso le prime due partite contro Ajax e Bayern. Il Paris era terzo a due minuti dalla fine della sesta giornata, ma un autogol del Bayern nel finale gli ha regalato il primo posto. Ai quarti di finale, l'Häcken ha dato filo da torcere all'andata ma si è arreso facilmente al ritorno.

Allenatore: Jocelyn Prêcheur

Lo sapevi?

Il Paris è l'unica squadra ad aver negato al Lione il titolo francese dal 2005/06, vincendo di un punto all'ultima giornata del 2020/21.

Per "coppa nazionale" si intende solo la principale coppa messa in palio dalla Federcalcio di ogni paese.

