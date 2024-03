Il gol di potenza di Tabitha Chawinga, lo spettacolare tiro dalla distanza di Korbin Albert e il preciso colpo di testa di Marie-Antoinette Katoto suggellano il 5-1 complessivo del Paris Saint-Germain contro l'Häcken ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

I momenti chiave 11': Falk ferma il tiro di Katoto sul primo palo

27': Chawinga apre le marcature di potenza

50': Falk neutralizza Katoto con una grande parata

70': Albert raddoppia con un gol spettacolare dalla distanza

74': Katoto insacca su cross di Karchaoui

La partita in breve: successo eclatante per il PSG

L'Häcken scende in campo con l'obiettivo di ribaltare la sconfitta per 2-1 dell'andata: una prospettiva non proprio entusiasmante, visti gli ottimi risultati casalinghi della squadra francese, ma quella svedese non si fa intimorire.

Nelle battute iniziali, le padrone di casa hanno comunque la meglio e sfiorano il gol: Amalie Vangsgaard si libera sulla destra e serve Marie-Antoinette Katoto, la cui conclusione in girata viene deviata sul fondo da Falk.

La partita minuto per minuto: Paris Saint-Germain - Häcken 3-0 (tot. 5-1)

Tabitha Chawinga, a segno nel finale all'andata, dimostra ancora una volta la sua potenza e velocità inserendosi in area di rigore e aprendo le marcature con una rabbiosa conclusione sul secondo palo.

Guidata dalla 16enne Felicia Schröder e con la pericolosa Rosa Kafaji alle sue spalle, la squadra svedese gioca un calcio pulito senza però impensierire le più esperte avversarie, che continuano a dominare anche nella ripresa.

Il portiere del Paris, Katarzyna Kiedrzynek, è stata impegnata di rado UEFA via Getty Images

Falk si oppone e Katoto con una serie di ottime parate ma non riesce a fermare il magnifico tiro dalla distanza di Korbin Albert al 70'. Quattro minuti dopo, Katoto interviene per prima sul cross di Sakina Karchaoui e fissa il punteggio sul 3-0. Il prossimo appuntamento è una semifinale tutta francese contro il Lione.

Visa Player of the Match: Grace Geyoro (Paris)

Formazioni

Paris: Kiedrzynek; Le Guilly (Elimbi Gilbert 85'), Gaetino, De Almeida, Karchaoui (Ebayilin 90'+2); Geyoro, Baltimore (Fazer 81'), Albert; Vangsgaard (Traore 81'), Katoto, Chawinga (Folquet 90'+2)

Häcken: Falk; Wijk, Rybrink, Luik, Junttila Nelhage; Fossdalsá, Curmark (Grant 79'); Bergström (Kosola 72'), Kafaji (Csiki 79'), Jusu Bah (Nildén 72'); Schröder (Larisey 65')