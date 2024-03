Chelsea - Ajax 1-1 (tot. 4-1): alle Blues basta un pari

Il gol di Mayra Ramírez regala al Chelsea l'1-1 contro l'Ajax e un tranquillo accesso alle semifinali di Champions League. Le Blues sono ancora imbattute in questa edizione.

I momenti chiave 18': Hoekstra sorprende Mosovic da 35 metri ma colpisce il palo

33': Ramírez segna su passaggio di Reiten

65': Grant porta il risultato in parità



La partita in breve: Chelsea avanti a testa bassa

Dopo una conclusione a lato di Erin Cuthbert per il Chelsea a inizio gara, il portiere di casa Zećira Musovic viene colta di sorpresa da 35 metri da Tiny Hoekstra, ma la palla rimbalza due volte sul palo e poi termina a lato.

Anche se Romée Leuchter, miglior marcatrice dell'Ajax, si procura buone occasioni, è la squadra inglese a passare in vantaggio a 12 minuti dall'intervallo: Guro Reiten serve l'assist per Mayra Ramírez, che buca Regina Van Eijk e segna il suo primo gol europeo con il club.

La partita minuto per minuto: Chelsea - Ajax 1-1 (tot. 4-1)

L'Ajax continua a perseverare nella ripresa e ottiene il meritato pareggio al 20' con Chasity Grant, che supera Musovic dopo un bel passaggio di Hoekstra.

Nelle battute finali, Leuchter ha la possibilità di segnare il gol della vittoria dopo aver aggirato Jess Carter, ma Musovic para con una mano sola. Con questo pareggio a Londra, il Chelsea è in semifinale per la quinta volta in sei stagioni.

Visa Player of the Match: Erin Cuthbert

"Ha controllato il centrocampo, ha spezzato le manovre avversarie, ha avviato le transizioni ed è stata ampiamente coinvolta sulle fasce nel primo tempo, rimanendo sempre lucida nel possesso palla".

Osservatori tecnici UEFA

Jonna van de Velde (a destra) lotta con Erin Cuthbert

Formazioni

Chelsea: Musovic; Périsset, Carter, Buchanan (Nüsken 66'), Lawrence; Cuthbert, Ingle, Kirby; Beever-Jones (Rytting Kaneryd 76'), Ramírez (Macario 66'), Reiten (Čanković 66')

Ajax: Van Eijk; Kardinaal (Verhoeve 76'), Spitse, De Sanders (Tolhoek 87'), de Klonia (Keijzer 46'); Noordam, Van Gool, Van de Velde (Noordman 68'); Grant, Leuchter, T. Hoekstra (Keukelaar 68')