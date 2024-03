Lione - Benfica 4-1 (tot. 6-2): le padrone di casa conquistano la semifinale con una doppietta di Cascarino

Il Lione raggiunge la 15esima presenza nei quarti di finale nella UEFA Women's Champions League e conquista la semifinale battendo il Benfica grazie anche a due fantastici gol di Delphine Cascarino.

I momenti chiave 13': Grande occasione per Le Sommer che, però, non trova la porta

43': Il gol di Cascarino porta il Lione in vantaggio

45': Alidou trova la rete del pari

51': Ancora Cascarino, l'attaccante segna un gran gol dalla distanza

90+1': Diani trova la porta da distanza ravvicinata

90+6': Diani realizza il quarto gol per il Lione

La partita in breve: Cascarino fondamentale per la vittoria

Dopo aver vinto la sfida di andata per 2-1 in rimonta, il Lione ha cercato subito di portarsi in vantaggio iniziando la gara di ritorno con un atteggiamento molto propositivo.

Prima del calcio d'inizio, Eugénie Le Sommer ha ricevuto una presentazione speciale per festeggiare la sua 400esima presenza con la maglia del Lione. L'attaccante francese, nei primi minuti, stava per rendere ancora più memorabile questo traguardo, quando il cross basso di Kadidiatou Diani l'ha trovata smarcata in area.

La partita minuto per minuto: Lione - Benfica (tot. 6-2)

Verso la fine del primo tempo, Delphine Cascarino trova il gol su assist di Le Sommer e porta la sua squadra in vantaggio.

Due minuti più tardi, Marie-Yasmine Alidou, a quota otto gol dall'inizio delle qualificazioni di questa stagione, finalizza un'azione corale del Benfica battendo il rete il cross basso di Lucia Alves.

Prima squadra portoghese a raggiungere questa fase, il Benfica ha continuato ad attaccare all'inizio del secondo tempo, ma la classe e l'esperienza del Lione si sono rivelate fondamentali in un secondo tempo ampiamente controllato dalla squadra di casa.

Ancora Cascarino, a sei minuti dall'inizio del secondo tempo, trova un grandissimo gol con un tiro dalla distanza e ristabilisce un vantaggio complessivo di due gol.

Nel recupero, Kadidiatou Diani chiude la partita con una doppietta personale in soli cinque minuti. Con il risultato finale di 4-1 (per un totale di 6-2) la squadra di Sonia Bompastor conquista la semifinale e fa un passo importante verso il titolo che manca dalla stagione 2021/22.

Visa Player of the Match: Delphine Cascarino

"Una minaccia costante nell'uno contro uno e un punto di riferimento per le compagne di squadra, fondamentale nella fase di non possesso e aggressiva nel pressing, ha segnato due gol – e avrebbe potuto realizzarne di più"."

Osservatori tecnici UEFA

Statistiche principali

Gli unici precedenti tra queste squadre risalgono alla fase a gironi 2021/22, con il Lione che ha vinto entrambe le partite per 5-0.

Questa è la 15esima volta che il Lione raggiunge i quarti di finale – un primato condiviso con l'Arsenal.

Il Lione ha vinto 13 dei 15 precedenti ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

La squadra francese ha segnato in 50 delle ultime 53 partite di Champions League.

Formazioni

Lione: Endler; Carpenter, Mbock Bathy, Gilles, Bacha; Van de Donk (Majri 63'), Horan, Däbritz (Egurrola 46'); Diani, Le Sommer (Dumornay 46'), Cascarino

Benfica: Pauels; Araujo, Carole Costa, Ucheibe; Lucia Alves, Gasper, Andreia Faria (Jéssica Silva 57'), Catarina Amado; Alidou (Almendariz 90'), Davidson, Kika Nazareth