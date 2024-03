Barcellona - Brann, anteprima Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Barcellona e Brann si affronteranno giovedì 28 marzo all'Estadi Johan Cruyff nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Wonen's Champions League.

Barcellona - Brann in breve Quando: giovedì 28 marzo (18:45 CET)

Dove: Estadi Johan Cruyff, Sant Joan Despí

Cosa: ritorno quarti UEFA Women's Champions League

Semifinale: vincitrice contro Ajax o Chelsea (20/21 e 27/28 aprile; Brann o Barcellona andata in casa)

Semifinale: vincitrice contro Ajax o Chelsea (20/21 e 27/28 aprile; Brann o Barcellona andata in casa)

Guida alla partita

Il Brann ha raggiunto i quarti alla sua seconda partecipazione europea. Nella fase a gironi ha pareggiato col Lione a Bergen mentre all'andata ha perso di misura contro il Barça grazie al gol del 2-1 di Salma Paraelluelo (miglior marcatrice del torneo con sei gol). La squadra di casa, e in particolare il portiere Aurora Mikalsen, hanno reso la vita difficile alle ospiti, ma ora il Brann per andare avanti ha il difficile compito di diventare la prima squadra a vincere una partita ufficiale a Barcellona dopo più di cinque anni.

Highlights: Brann - Barcellona 1-2 

Signe Gaupset e Justine Kielland, rispettivamente di 18 e 21 anni, hanno creato non pochi grattacapi al Barcellona. Il Brann tuttavia può qualificarsi in Europa per la prossima stagione solo vincendo questa competizione, essendo arrivata quarta in Norvegia nel 2023.

Stato di forma

Barcellona

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Real Madrid - Barcellona 0-3, 24/03, campionato

Situazione attuale: 1° in Liga F, finale Copa de la Reina

Brann

Ultime sei partite: SSVVPS

Ultima partita: Brann - Barcellona 1-2, 20/03, andata quarti Women's Champions League

Situazione attuale: 9° in Toppserien

Dove guardare la partita La piattaforma di streaming DAZN sta rimovendo il paywall al più grande portfolio di calcio femminile di tutto il mondo, compresa la UEFA Women's Champions League. Ciò favorirà la crescita degli ascolti e fornirà una nuova dimora virtuale globale per il calcio femminile, offrendo un maggiore accesso alle partite, ai contenuti e alla comunità internazionale del calcio femminile. Alcune partite sono trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di DAZN in tutto il mondo tranne in Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) - dove i diritti includono clip e highlights - in Cina e nei suoi territori. La diretta YouTube sarà integrata anche nei MatchCenter di UEFA.com e su UEFA.tv per alcune partite di UEFA Women's Champions League (compreso Barcellona-Brann), con gli highlights a seguire dalla mezzanotte CET.

Probabili formazioni

Barcellona: Cata Coll; Bronze, Paredes, Engen, Batlle; Bonmatí, Walsh, Guijarro; Graham Hansen, Caldentey, Paralluelo

In diffida: Batlle

Brann: Mikalsen; Stenevik, Østenstad, Tynnilä; Kvamme, Kielland, Haugland, Lund; Engesvik, Gaupset; Crummer

In diffida: Crummer

Le parole dal campo

Caroline Graham Hansen, attaccante Barcellona: "Sono contenta perché abbiamo vinto meritatamente all'andata, anche se avremmo dovuto segnare di più. Ora dobbiamo finire il lavoro a Barcellona".

Martin Ho, allenatore Brann: "Non ci arrendiamo facilmente e la nostra caratteristica principale è sapere recuperare nei momenti difficili".

Graham Hansen: 'Dobbiamo finire il lavoro'