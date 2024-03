Paris Saint Germain - Häcken, anteprima Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Paris Saint-Germain e Häcken si affronteranno giovedì 28 marzo al Parc des Princes per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

Paris Saint Germain - Häcken in breve Quando: giovedì 28 marzo (21:00 CET)

Dove: Parc des Princes, Parigi

Cosa: ritorno quarti di finale UEFA Women's Champions League

Come seguirla: clicca qui per la marcia di avvicinamento alla partita

Semifinali: vincente contro Benfica o Lione (20/21 e 27/28 aprile; Paris o Häcken ritorno in casa)

Guida alla partita

Nell'andata a Göteborg, il Paris ha vinto 2-1 nonostante una partita combattuta che ha lasciato ancora del tutto aperto il discorso qualificazione.

All'Häcken nel ritorno mancherà l'esterna Anna Anvegård per squalifica, così come al Paris mancherà la terzina destra Thiniba Samoura. Il Paris è imbattuto in tutte le competizioni dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Bayern della seconda giornata, e in otto precedenti quarti di finale di Women's Champions League, è stato eliminato solo due volte.

Stato di forma

Paris Saint-Germain

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Montpellier - Paris 1-3, 24/03, campionato

Situazione attuale: 2° in D1 Féminine, finale Coppa di Francia

Häcken

Ultime sei partite: VVVVPS

Ultima partita: Häcken - Kristianstad 7-2, 24/03, fase a gironi coppa di Svezia

Situazione attuale: 2° in Damallsvenskan (stagione 2023) semifinale Coppa di Svezia

Highlights: Häcken - Paris 1-2 

Dove guardare la partita La piattaforma di streaming DAZN sta rimovendo il paywall al più grande portfolio di calcio femminile di tutto il mondo, compresa la UEFA Women's Champions League. Ciò favorirà la crescita degli ascolti e fornirà una nuova dimora virtuale globale per il calcio femminile, offrendo un maggiore accesso alle partite, ai contenuti e alla comunità internazionale del calcio femminile. Alcune partite sono trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di DAZN in tutto il mondo tranne in Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) - dove i diritti includono clip e highlights - in Cina e nei suoi territori. La diretta YouTube sarà integrata anche nei MatchCenter di UEFA.com e su UEFA.tv per alcune partite di UEFA Women's Champions League, con gli highlights a seguire dalla mezzanotte CET.

Probabili formazioni

Paris: Kiedrzynek; Le Guilly, Gaetino, De Almeida, Karchaoui; Vangsgaard, Martens, Geyoro; Albert, Baltimore; Chawinga

Squalificata: Samoura

In diffida: De Almeida, Karchoui

Häcken: Falk; Kosola, Rybrink, Luik, Wijk; Curmark, Fossdalsá; Schröder, Kafaji, Jusu Bah; Larisey

Squalificata: Anvegård

In diffida: Larisey, Sandberg

Bracket Predictor

Le parole dal campo

Jocelyn Prêcheur, allenatore Paris: "Sono un po' deluso dal risultato. Dobbiamo dimostrare di essere migliori di quanto visto all'andata, soprattutto nel nostro stadio".

Mak Lind, allenatore Häcken: "È stato un bene per noi giocare questa partita, ed è solo il primo dei due tempi a disposizione. C'è un'altra partita da giocare e abbiamo sicuramente una possibilità".