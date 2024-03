Chelsea - Ajax, anteprima Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Chelsea e Ajax si affronteranno mercoledì 27 marzo a Stamford Bridge per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

Chelsea - Ajax in breve Quando: mercoledì 27 marzo (21:00CET)

Dove: Stamford Bridge, Londra

Cosa: ritorno quarti di finale UEFA Women's Champions League

Come seguirla: clicca qui per la marcia di avvicinamento alla partita

Semifinali: vincitrice contro Brann o Barcellona (20/21 e 27/28 aprile; Chelsea o Ajax ritorno in casa)

Guida alla partita

Nell'andata di martedì scorso nei Paesi Bassi, 35.997 spettatori hanno riempito la Johan Cruijff Arena stabilendo il record per il calcio femminile nella nazione, anche se la sconfitta per 3-0 (gol di Lauren James e doppietta di Sjoeke Nüsken) hanno lasciato i tifosi di casa con l'amaro in bocca. Il Chelsea ha vinto l'andata di tutti e cinque i quarti di finale di Women's Champions League e ha superato il turno nei quattro precedenti.

Highlights: Ajax - Chelsea 0-3 

L'Ajax al ritorno potrà contare sul rientro in difesa della capitana Sherida Spitse, assente per squalifica all'andata, mentre dovrà fare a meno della talentuosa 16enne Lily Yohannes a centrocampo per squalifica. Romée Leuchter, che all'inizio del mese è diventata la capocannoniera di tutti i tempi dell'Ajax, sabato ha segnato una tripletta contro lo Zwolle, riducendo il divario dal Twente a quattro punti.

Stato di forma

Chelsea

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: West Ham - Chelsea 0-2, 24/03, campionato

Situazione attuale: 1° in FA Women's Super League, semifinale FA Cup, finale Coppa di Lega

Ajax

Ultime sei partite: VSVVVV

Ultima partita: Ajax - Zwolle 3-2, 23/03, campionato

Situazione attuale: 2° in Vrouwen Eredivisie, semifinale Coppa dei Paesi Bassi

Dove guardare la partita La piattaforma di streaming DAZN sta rimovendo il paywall al più grande portfolio di calcio femminile di tutto il mondo, compresa la UEFA Women's Champions League. Ciò favorirà la crescita degli ascolti e fornirà una nuova dimora virtuale globale per il calcio femminile, offrendo un maggiore accesso alle partite, ai contenuti e alla comunità internazionale del calcio femminile. Alcune partite sono trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di DAZN in tutto il mondo tranne in Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) - dove i diritti includono clip e highlights - in Cina e nei suoi territori. La diretta YouTube sarà integrata anche nei MatchCenter di UEFA.com e su UEFA.tv per alcune partite di UEFA Women's Champions League, con gli highlights a seguire dalla mezzanotte CET.

Women's Champions League Performance Analysis: l'attacco del Chelsea

Probabili formazioni

Chelsea: Hampton, Périsset, Carter, Buchanan, Charles; Leupolz, Cuthbert; Rytting Kaneryd, Nüsken, Reiten; James

In diffida: nessuno

Ajax: Van Eijk; Kardinaal, Spitse, De Sanders, De Klonia; Noordam, Van Gool, Van de Velde; Grant, Leuchter, T Hoekstra

Squalificata: Yohannes

In diffida: Grant, Noordam

Bracket Predictor

Le parole dal campo

Emma Hayes, allenatrice Chelsea: "Sono contenta dall'andata ma ci manca ancora il ritorno. Voglio il tifo del nostro pubblico perché queste ragazze meritano il loro sostegno".

Suzanne Bakker, allenatrice Ajax: "Ci rendiamo conto che c'è un grande divario, ma faremo tutto il possibile per rimontare. Come si dice in Olanda, la palla è rotonda".

Hayes sull'andata