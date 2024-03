Lione - Benfica, anteprima Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Lione e Benfica si affronteranno mercoledì 27 marzo all'OL Stadium per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

Lione - Benfica in breve Quando: mercoledì 27 marzo (18:45 CET)

Dove: OL Stadium, Décines

Cosa: andata quarti di finale UEFA Women's Champions League

Semifinali: la vincitrice affronterà una tra Häcken e Paris Saint-Germain (20/21 e 27/28 aprile; Lione o Benfica giocheranno l'andata in casa)

Guida alla partita

Dopo essere andate sotto nel primo tempo per il gol di Andreia Faria, nella ripresa le francesi hanno ribaltato l'andata a Lisbona con i gol di Delphine Cascarino e Sara Däbritz, regalando al Lione il vantaggio per 2-1 in vista del ritorno. Il Benfica comunque ha giocato una buona gara contro le pluricampionesse ed è diventata la prima portoghese a qualificarsi ai quarti di finale.

Highlights: Benfica - Lione 1-2 

Il Lione ha raggiunto il record delle 15 partecipazioni ai quarti di finale e ha all'attivo 12 qualificazioni su 14. Tuttavia, due di queste sconfitte sono arrivate nelle ultime tre stagioni.

Nel 2020/21 il Lione ha vinto 1-0 in trasferta contro il Paris Saint-Germain all'andata, per poi perdere 2-1 in casa e uscire per i gol in trasferta. La scorsa stagione l'OL ha perso l'andata per 1-0 in casa contro il Chelsea, poi ha portato la sfida ai supplementari a Stamford Bridge, salvo uscire ai calci di rigore.

Stato di forma

Lione

Ultime sei partite: VVVSVV

Ultima partita: LOSC Lille - Lione 0-7, 23/03, campionato

Situazione attuale: 1° in D1 Féminine

Benfica

Ultime sei partite: VSPVVV

Ultima partita: Benfica - Braga 4-1, 23/03, campionato

Situazione attuale: 1° in Campeonato Nacional Feminino, semifinale Coppa di Portogallo

Probabili formazioni

Lione: Endler; Carpenter, Mbock Bathy, Gilles, Bacha; Majri, Horan, Däbritz; Diani, Le Sommer, Cascarino

In diffida: Bacha

Benfica: Pauels; Araujo, Carole Costa, Ucheibe; Lucia Alves, Gasper, Andreia Faria, Falcón; Alidou, Davidson, Kika Nazareth

In diffida: Lucia Alves, Ucheibe

Le parole dal campo

Sonia Bompastor, allenatrice Lione: "Il Benfica ha fatto una grande fase a gironi e ha anche messo in difficoltà il Barcellona, ecco perché volevamo fare bene all'andata. Tuttavia siamo passate subito in svantaggio anche se alla fine abbiamo rimontato. Dobbiamo analizzare bene la partita per prepararci meglio nel ritorno".

Filipa Patão, allenatrice Benfica: "Dobbiamo fare meglio in fase di possesso ed essere più precise nei passaggi"

Lindsey Horan, centrocampista Lione: "Dobbiamo concentrarci su di noi e su ciò che vogliamo da quella partita. Dobbiamo dare il massimo: segnare subito e giocare a ritmi alti come fatto a Lisbona all'inizio del secondo tempo".