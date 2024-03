Women's Champions League: cosa guardare al ritorno dei quarti di finale

Mentre i quarti di finale di UEFA Women's Champions League si apprestano alla conclusione, UEFA.com esamina le trame più interessanti delle partite che ci avvicineranno alla finale di Bilbao.

Verso la finale a Bilbao Ritorno dei quarti di finale Giovedì 28 marzo

Barcellona - Brann (18:45, andata: 2-1)

Paris Saint-Germain - Häcken (21:00, andata: 2-1) Orari CET Semifinali (20/21 e 27/28 aprile) 1: Brann / Barcellona - Ajax / Chelsea

2: Lione - Häcken / Paris Saint-Germain Finale (25 maggio, San Mamés, Bilbao) Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

Scarica l'app ufficiale

Barcellona in missione a Bergen

Il Brann aveva pareggiato contro il Lione nella fase a gironi, per poi raggiungere i quarti di finale alla sua seconda stagione europea. A meno di 20 minuti dalla fine, sembrava che anche il Barcellona fosse destinato al pareggio a Bergen, ma Salma Paralluelo ha segnato il gol decisivo, avvicinando sempre di più il Barça alla sesta semifinale consecutiva.

Entrambe le giocatrici norvegesi del Barcellona si sono godute il ritorno in patria. Caroline Graham Hansen ha segnato per prima, aggiungendo il quinto gol personale ai cinque assist totalizzati in questa Champions League. Ingrid Engen ha invece collezionato la 100esima presenza in blaugrana: un bel traguardo per una giocatrice a volte messa in ombra dalle tante stelle della squadra, ma non meno importante.

Highlights: Brann - Barcellona 1-2

Spunti positivi per l'Häcken a Parigi

L'Häcken ha dimostrato la sua solidità eliminando il Twente nelle qualificazioni e superando Paris FC e Real Madrid nella fase a gironi, oltre a pareggiare 0-0 in casa del Chelsea. Contro il Paris Saint-Germain ha sfiorato un altro buon risultato pareggiando momentaneamente con Rosa Kafaji, ma le ospiti hanno finito per vincere 2-1.

Kafaji è stata votata Player of the Match nonostante la sconfitta; sul fronte opposto, Tabitha Chawinga, a segno per la quinta partita consecutiva, ha suggellato la vittoria e si è confermata capace di segnare gol pesanti dopo il trasferimento dall'Inter al Paris.

Highlights: Häcken - Paris 1-2