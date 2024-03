Women's Champions League: cosa guardare al ritorno dei quarti di finale

Mentre i quarti di finale di UEFA Women's Champions League si apprestano alla conclusione, UEFA.com esamina le trame più interessanti delle partite che ci avvicineranno alla finale di Bilbao.

Benfica in svantaggio sul campo del Lione

A metà della gara casalinga contro il Lione, sembrava che la prima rappresentante portoghese ai quarti di finale potesse battere il club più presente di sempre in questa fase della Women's Champions League (15 partecipazioni). Il Benfica si è portato in vantaggio con Andreia Faria al 43', ma alla fine il Lione ha vinto 2-1.

Delphine Cascarino (al primo gol dopo un infortunio che l'ha tenuta lontano dai campi per sei mesi) e Sara Däbritz hanno dato una svolta alla squadra di Sonia Bompastor. Ci vorrà un risultato sensazionale affinché il Benfica impedisca al Lione di raggiungere la sua 13esima semifinale (dal 2007/08), ma avendo battuto l'Eintracht Francoforte e pareggiato contro il Barcellona nella fase a gironi ha dimostrato di non temere nessuno.

Highlights: Benfica - Lione 1-2

Chelsea al comando

Dopo aver battuto Paris Saint-Germain, Bayern e Roma alla Johan Cruijff ArenA nella fase a gironi, l'Ajax aveva tutto il diritto di sognare in occasione della visita del Chelsea. Le Blues, però, non hanno badato ai 35.000 spettatori (record per una partita di calcio femminile nei Paesi Bassi) e si sono imposte 3-0.

Il Chelsea sembra in buona posizione per superare per l'ennesima volta i quarti, ma Emma Hayes, al suo ultimo tentativo di vincere questo trofeo con la squadra londinese, non lascia nulla al caso. A UEFA.com ha commentato: "Voglio che il pubblico si faccia sentire. Abbiamo una squadra fantastica e voglio ancora più spettatori di quanti ne abbiamo visti finora in Champions League".

Highlights: Ajax 0-3 Chelsea

Barcellona in missione a Bergen

Il Brann aveva pareggiato contro il Lione nella fase a gironi, per poi raggiungere i quarti di finale alla sua seconda stagione europea. A meno di 20 minuti dalla fine, sembrava che anche il Barcellona fosse destinato al pareggio a Bergen, ma Salma Paralluelo ha segnato il gol decisivo ed è salita in vetta alla classifica cannonieri con sei gol, avvicinando sempre di più il Barça alla sesta semifinale consecutiva.

Entrambe le giocatrici norvegesi del Barcellona si sono godute il ritorno in patria. Caroline Graham Hansen ha segnato per prima, aggiungendo il quinto gol personale ai cinque assist totalizzati in questa Champions League. Ingrid Engen ha invece collezionato la 100esima presenza in blaugrana: un bel traguardo per una giocatrice a volte messa in ombra dalle tante stelle della squadra, ma non meno importante.

Highlights: Brann - Barcellona 1-2

Spunti positivi per l'Häcken a Parigi

L'Häcken ha dimostrato la sua solidità eliminando il Twente nelle qualificazioni e superando Paris FC e Real Madrid nella fase a gironi, oltre a pareggiare 0-0 in casa del Chelsea. Contro il Paris Saint-Germain ha sfiorato un altro buon risultato pareggiando momentaneamente con Rosa Kafaji, ma le ospiti hanno finito per vincere 2-1.

Kafaji è stata votata Player of the Match nonostante la sconfitta; sul fronte opposto, Tabitha Chawinga, a segno per la quinta partita consecutiva, ha suggellato la vittoria e si è confermata capace di segnare gol pesanti dopo il trasferimento dall'Inter al Paris.

Highlights: Häcken - Paris 1-2