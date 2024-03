Brann - Barcelona 1-2: le campionesse in carica vincono di misura in Norvegia

I gol di Caroline Graham Hansen e Salma Paralluelo consentono al Barcellona di tornare dalla trasferta in Norvegia contro il Brann con un gol di vantaggio.

Key moments 9': Graham Hansen segna il vantaggio su uno schema su calcio d'angolo

39': Kvamme pareggia da posizione angolata

45'+2': il tiro di Irene Paredes colpisce la traversa

72' Salma Paralluelo riporta in vantaggio il Barça

Riepilogo della partita

Come previsto, le campionesse in carica partono forte sin dalle prime battute mettendo subito in difficoltà Aurora Milkalsen con una conclusione di Mariona Caldentey.

Dal corner che ne scaturisce, le ospiti passano in vantaggio: la nazionale norvegese Caroline Graham Hansen fa un uno-due con una compagna prima di concludere all'altezza del dischetto di rigore. Il suo tiro potente si insacca sotto la traversa senza lasciare scampo a Mikalsen.

Ma il Brann, squadra che è stata in grado di recuperare due gol di svantaggio nel pari casalingo della fase a gironi contro le otto volte campionesse del Lione, sfiora più volte il pari che arriva al 37' con un tiro da posizione defilata della capitana Cecilie Kvamme.

Il gol di Cecilie Kvamme NTB/AFP via Getty Images

Le Blaugrana vanno più volte vicine al vantaggio prima della fine del primo tempo, colpendo anche una traversa con un tiro al volo di Irene Paredes.

Nella ripresa il Barça cala leggermente di intensità, ma al 72' dopo una bella azione corale, le spagnole ritornano in vantaggio con la 20enne Salma Paralluelo abile a smarcarsi dentro l'area e concludere di sinistro dopo un passaggio orizzontale di Aitana Bonmatí.

L'esultanza del Barça dopo il gol di Salma Paralluelo UEFA via Getty Images

Aitana Bonmatí nei minuti di recupero sfiora il terzo gol con una conclusione spettacolare, ma il suo tiro a giro viene respinto sulla traversa da Mikalsen, la cui prestazione risulta decisiva per mantenere la qualificazione ancora aperta in vista del ritorno in Spagna.

La cronaca minuto per minuto di Brann - Barcellona 1-2

Visa Player of the Match: Caroline Graham Hansen (Barcellona)

"Ha messo lo zampino su entrambi i gol e ha creato il maggior numero di occasioni per la sua squadra. La sua partecipazione nei gol è stata fondamentale, soprattutto sul primo nato da una sua intelligente azione su corner corto".

Osservatori Tecnici UEFA

Statistiche

Graham Hansen ha segnato il suo quinto gol stagionale nella competizione e il 25° stagionale tra tutte le competizioni.

Il Brann ha segnato in tutte e 15 le partite giocate finora in UEFA Women's Champions League.

Le Blaugrana non sono riuscite a segnare una sola volta nelle ultime 38 partite nella competizione.

Col gol segnato stasera, Salma Paralluelo è tornata in vetta solitaria alla classifica marcatrici con sei gol.

Formazioni

Brann: Mikalsen; Stenevik, Østenstad, Tynnilä (Ritter 79'); Kvamme, Kielland (Renmark 78'), Haugland, Lund; Engesvik (Eikeland 56'), Gaupset (Svendheim 86'); Crummer (Aahjem 79')

Barcellona: Catalina Coll; Bronze, Irene Paredes, Syrstad Engen, Ona Batlle (Rolfö 73'); Aitana Bonmatí, Walsh, Patri Guijarro (Alexia Putellas 73'); Graham Hansen (Vicky López 89'), Mariona Caldentey (Clàudia Pina 80'), Salma Paralluelo (Brugts 89')