Benfica - Lione 1-2: Däbritz suggella la rimonta delle francesi

Il Lione supera un coraggioso Benfica ribaltando un gol di svantaggio e vince con il minimo scarto la gara di andata dei quarti di finale a Lisbona.

I momenti chiave 7': Endler devia un tiro di Falcón sul palo

43': Andreia Faria apre le marcature dopo una volata a rete

63': Cascarino pareggia dalla corta distanza

79': Däbritz insacca di testa sul secondo palo



La partita in breve: il Lione rimonta con stile

Il Benfica, per la prima volta ai quarti di finale, non si fa intimorire e può andare in vantaggio dopo soli sette minuti. Nycole Raysla serve all'indietro Andrea Falcón al limite dell'area, ma il suo rasoterra viene deviato sul palo da Christiane Endler.

La partita minuto per minuto: Benfica - Lione

Il Lione non impiega molto ad aumentare il forcing, con Eugénie Le Sommer che mette alla prova Lena Pauels in due occasioni: prima con un sinistro effettato dopo aver raccolto una conclusione sbagliata da Selma Bacha, poi con un destro di controbalzo dopo una bella azione di Delphine Cascarino.

Prima dell'intervallo, le padrone di casa passano in vantaggio con un'occasione inattesa. Andreia Faria sbuca davanti a Griedge Mbock Bathy e intercetta un passaggio appena dentro la metà campo, poi punta direttamente l'area del Lione. La 23enne ha il tempo di posizionarsi e bucare con freddezza l'accorrente Endler.

Andreia Faria dopo il gol AFP via Getty Images

Nel secondo tempo è decisivo l'ingresso di Melchie Dumornay dalla panchina: la nazionale haitiana devia infatti il cross basso di Ellie Carpenter sulla traiettoria di Delphine Cascarino, che raccoglie la palla e la spedisce sotto la traversa.

La squadra francese mette sotto pressione quella portoghese e Kadidiatou Diani tira fuori il meglio da Pauels in tre occasioni. Prova e riprova, l'undici di Sonia Bompastor riesce a passare in vantaggio: il preciso traversone di Lindsey Horan pesca Sara Däbritz, che manda un colpo di testa smorzato dietro il secondo palo.

Il Lione ha la possibilità di aumentare il vantaggio nel recupero, ma Horan riesce solo a indirizzare il suo tiro tra le braccia di Pauels.

Delphine Cascarino con il premio Player of the Match UEFA via Getty Images

Visa Player of the Match: Delphine Cascarino (Lione)

Le sue posizioni in fase di non possesso sono state efficaci, soprattutto per fare superiorità numerica nelle corsie centrali. Sempre pericolosa con la palla sulle fasce, ha creato occasioni e servito passaggi di qualità.

Formazioni

Benfica: Pauels; Araujo (Ana Seiça 62'), Carole Costa, Ucheibe; Lucia Alves, Gasper, Andreia Faria (Pauleta 69'), Falcón (Andreia Norton 69'); Alidou, Nycole Raysla (Davidson 16'), Kika Nazareth (Amado 69')

Lyon: Endler; Carpenter, Mbock Bathy, Gilles, Bacha; Majri (Dumornay 55'), Horan, Däbritz; Diani (Becho 77'), Le Sommer (Egurrola 55'), Cascarino