Brann - Barcellona, anteprima Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Brann e Barcellona si affronteranno mercoledì 20 marzo all'Åsane Arena per l'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

Brann - Barcellona in breve Quando: mercoledì 20 marzo (21:00 CET)

Dove: Åsane Arena, Bergen

Cosa: andata quarti di finale UEFA Women's Champions League

Ritorno: giovedì 28 marzo (18:45 CET), Estadi Johan Cruyff, Sant Joan Despí

Guida alla partita

Il Brann, alla sua seconda esperienza europea, ha iniziato la fase a gironi con il coefficiente più basso tra le 16 contendenti, ma ha superato agevolmente il proprio girone precedendo in classifica le più esperte Slavia Praha e St. Pölten. Tra i risultati della fase a gironi spicca inoltre un 2-2 in rimonta in casa del Lione.

Le campionesse in carica del Barcellona hanno vinto cinque partite su sei della fase a gironi, pareggiando 4-4 in casa del Benfica nella sesta giornata col primo posto già matematicamente conquistato. Il Barcellona ha già superato i 100 gol stagionali.

Stato di forma

Brann

Ultime sei partite ufficiali: WWDLWD

Last match: Brann - St. Pölten 2-1, 31/01, fase a gironi Women's Champions League group stage

Prossima partita: Brann - Barcellona, 20/03, Women's Champions League

Situazione attuale: 4° in Toppserien (stagione 2023)

Barcellona

Ultime sei partite: VVVVPV

Ultima partita: Barcellona - Athletic Club 2-1, 14/03, ritorno semifinale Copa de la Reina

Prossima partita: Brann - Barcellona, 20/03, Women's Champions League

Situazione attuale: 1° in Liga F, finale Copa de la Reina

Dove guardare la partita La piattaforma di streaming DAZN sta rimovendo il paywall al più grande portfolio di calcio femminile di tutto il mondo, compresa la UEFA Women's Champions League. Ciò favorirà la crescita degli ascolti e fornirà una nuova dimora virtuale globale per il calcio femminile, offrendo un maggiore accesso alle partite, ai contenuti e alla comunità internazionale del calcio femminile. Alcune partite sono trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di DAZN in tutto il mondo tranne in Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) - dove i diritti includono clip e highlights - in Cina e nei suoi territori. La diretta YouTube sarà incorporata anche nei MatchCenter di UEFA.com e su UEFA.tv per alcune partite della UEFA Women's Champions League, con gli highlights che seguiranno a mezzanotte CET.

Modifiche alle rose

Brann

Entrate: Anna Aahjem, Maria Flister, Ragnhild Skage

Uscite: Mille Aune, Maria Brochmann, Andrea Kvamme

Barcellona

Entrate: None

Uscite: Berta Doltra, Aicha Camara, Meritxell Font, Ona Baradad, Asisat Oshoala

Probabili formazioni

Brann: Mikalsen; Stenevik, Østenstad, Tynnilä; Kvamme, Haugland, Kielland, Lund; Engesik, Gaupset; Crummer

Barcellona: Cata Coll; Bronze, Paredes, Engen, Batlle; Walsh, Guijarro, Bonmatí; Graham Hansen, Brugts, Paralluelo

Le parole dal campo

Martin Ho, Brann coach: "Giocare contro la migliore squadra del mondo è un'occasione unica. Ho detto alle ragazze che in caso di buone prestazioni nelle due partite contro questa squadra, si avrà l'opportunità di mettersi in vetrina per futuri trasferimenti. Se non si è motivati a giocare in queste partite, probabilmente si gioca lo sport sbagliato".

Graham Hansen sulla sfida col Brann

Caroline Graham Hansen, attaccante Barcellona: "È una buona squadra. Hanno disputato un'ottima fase a gironi. Sono contento per loro perché è una squadra norvegese ed era da molto tempo che non avevamo una squadra norvegese ai quarti di finale. Quindi è bello poter giocare contro di loro".