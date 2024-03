Häcken - Paris Saint Germain, anteprima Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Häcken e Paris Saint-Germain si affronteranno mercoledì 20 marzo alla Hisingen Arena nell'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

Häcken - Paris Saint Germain in breve Quando: mercoledì 20 marzo (18:45 CET)

Dove: Hisingen Arena, Göteborg

Cosa: andata quarti di finale UEFA Women's Champions League

Come seguirla: clicca qui per la marcia verso la partita e lo streaming DAZN

Ritorno: giovedì 28 marzo (21:00 CET), Parc des Princes, Parigi

Guida alla partita

Un tempo era scontato che la Svezia avesse almeno una squadra ai quarti di finale, ma l'Häcken è la prima squadra della Damallesvenskan a farcela da quando è stata introdotta la fase a gironi nel 2021/22.

Il Paris Saint-Germain, invece, ha iniziato male la fase a gironi, perdendo in casa dell'Ajax e in casa del Bayern. Ma quando è stato a un passo dalla prima eliminazione dal 2017/18, ha sconfitto due volte la Roma, battuto l'Ajax e poi pareggiato 2-2 in casa del Bayern, passando come primo.

Conosciamo le squadre dei quarti

Stato di forma

Häcken

Ultime sei partite ufficiali: VVPSPV

Ultima partita: Häcken - Växjö 3-0, 09/03, fase a gironi coppa di Svezia

Prossima partita: Häcken - Paris Saint Germain, 20/03, Women's Champions League

Situazione attuale: 2° in Damallsvenskan (stagione 2023), fase a gironi Coppa di Svezia

Paris Saint-Germain

Ultime sei partite: VVVVPP

Ultima partita: Paris FC - PSG 3-3, 3-4dcr, Paris Saint-Germain, 09/03, semifinale Coppa di Francia

Prossima partita: Häcken - Paris Saint Germain, 20/03, Women's Champions League

Situazione attuale: 2° in D1 Féminine, finale Coppa di Francia

Il cammino dell'Häcken sino ai quarti: tutti i gol

Dove guardare la partita La piattaforma di streaming DAZN sta rimovendo il paywall al più grande portfolio di calcio femminile di tutto il mondo, compresa la UEFA Women's Champions League. Ciò favorirà la crescita degli ascolti e fornirà una nuova dimora virtuale globale per il calcio femminile, offrendo un maggiore accesso alle partite, ai contenuti e alla comunità internazionale del calcio femminile. Alcune partite sono trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di DAZN in tutto il mondo tranne in Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) - dove i diritti includono clip e highlights - in Cina e nei suoi territori. La diretta YouTube sarà incorporata anche nei MatchCenter di UEFA.com e su UEFA.tv per alcune partite della UEFA Women's Champions League (tra cui Häcken-Paris), con gli highlights che seguiranno a mezzanotte CET.

Modifiche alle rose

Häcken

Entrate: Matilda Nildén, Alice Bergström

Uscite: Marika Bergman-Lundin, Alexandra Hellekant, Molly Johansson, Stine Larsen, Elin Rubensson

Paris

Entrate: Anaïs Ebayilin, Eva Gaetino, Oliwia Szperkowska

Uscite: Ana Vitória, Viola Calligaris, Nicole Payne, Océane Toussaint

Il cammino del Paris sino ai quarti: tutti i gol

Probabili formazioni

Häcken: Falk; Kosola, Rybrink, Luik, Wijk; Anvegård, Fossdalsá, Nildén, Kafaji, Jusu Bah; Larisey

Paris: Kiedrzynek; Hunt, De Almeida, Samoura; Le Guilly, Geyoro, Groenen, Karchaoui; Baltimore; Katoto, Chawinga

Bracket Predictor

Le parole dal campo

Mak Lind, allenatore Häcken: "Delle tre squadre contro cui avremmo potuto essere sorteggiati, il Paris è la più difficile".