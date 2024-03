Benfica - Lione, anteprima Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Benfica e Lione si affronteranno martedì 19 marzo all'Estàdio do SL Benfica per l'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League.

Benfica - Lione in breve Quando: martedì 19 marzo (21:00 CET)

Dove: Estádio do SL Benfica, Lisbona

Cosa: andata quarti di finale UEFA Women's Champions League

Come seguirla: clicca qui per la marcia di avvicinamento alla gara

Ritorno: mercoledì 27 marzo (18:45 CET), OL Stadium, Décines

Guida alla partita

Il Benfica ha affrontato il Lione nella fase a gironi 2021/22 in quella che è stata la loro seconda partecipazione a una competizione europea, perdendo due volte 5-0 contro le future campionesse. Da allora il Benfica è molto cresciuto, tanto da diventare la prima portoghese ad arrivare ai quarti di finale. Il Lione invece sembra in un buon momento di forma nonostante la recente uscita ai rigori in Coppa di Francia contro il Fleury 91.

Conosciamo le squadre dei quarti

Stato di forma

Benfica

Ultime sei partite: VVVPVV

Ultima partita: Benfica - Famalicão 2-0, 10/03, campionato

Prossima partita: Benfica - Lione, 19/03, Women's Champions League

Situazione attuale: 1° in Campeonato Nacional Feminino, semifinale Coppa di Portogallo

Lione

Ultime sei partite: SVVPVP

Ultima partita: Lione - Fleury 0-0, 4-5dcr Fleury, 09/03, semifinale Coppa di Francia

Prossima partita: Benfica - Lione, 19/03, Women's Champions League

Where they stand: 1st in D1 Féminine

Il cammino del Benfica sino ai quarti: tutti i gol

Dove guardare la partita La piattaforma di streaming DAZN sta rimovendo il paywall al più grande portfolio di calcio femminile di tutto il mondo, compresa la UEFA Women's Champions League. Ciò favorirà la crescita degli ascolti e fornirà una nuova dimora virtuale globale per il calcio femminile, offrendo un maggiore accesso alle partite, ai contenuti e alla comunità internazionale del calcio femminile. Alcune partite sono trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di DAZN in tutto il mondo tranne in Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) - dove i diritti includono clip e highlights - in Cina e nei suoi territori. La diretta YouTube sarà incorporata anche nei MatchCenter di UEFA.com e su UEFA.tv per alcune partite della UEFA Women's Champions League, con gli highlights che seguiranno a mezzanotte CET.

Modifiche alle rose

Benfica

Entrate: Chandra Davidson

Uscite: Svava Rós Gudmundsdóttir

Lione

Entrate: None

Uscite: Sally Julini

Tutti i gol del Lione nel cammino sino ai quarti

Probabili formazioni

Benfica: Pauels; Araújo, Ana Seiça, Ucheibe; Falcón, Andreia Faria, Gasper, Lucia Alves; Jéssica Silva, Kika Nazareth, Alidou

Lione: Endler; Carpenter, Gilles, Mbock Bathy, Bacha; Van de Donk, Egurrola; Diani, Horan, Le Sommer; Hegerberg

Bracket Predictor

Le parole dal campo

Sonia Bompastor, allenatrice Lione: "Tutta la mia famiglia in Portogallo tifa Benfica e ha i suoi colori nel sangue. L'abbiamo affrontato due anni fa, la mia famiglia ha avuto l'opportunità di venire e ci sarà di nuovo anche questa volta.

"Affronteremo un'ottima squadra che ha pareggiato 4-4 col Barcellona nell'ultima partita della fase a gironi. Giocano un calcio offensivo quindi dovremo stare attente. Il calcio femminile sta molto crescendo in Portogallo e le squadre diventano sempre più forti".