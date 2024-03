Ajax - Chelsea, anteprima Women's Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Ajax e Chelsea si affronteranno martedì 19 marzo alla Johann Cruijff ArenA nell'andata dei quarti di finale di UEFA Wonen's Champions League.

Ajax - Chelsea in breve Quando: martedì 19 marzo (18:45 CET)

Dove: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Cosa: andata quarti di finale UEFA Women's Champions League

Come seguirla: clicca qui per seguire la partita e per la diretta streaming DAZN

Ritorno: mercoledì 27 marzo (21:00 CET), Stamford Bridge, Londra

Guida alla partita

L'Ajax, prima squadra dei Paesi Bassi a raggiungere la fase a gironi, sembrava l'outsider di un girone che comprendeva Bayern, Paris Saint-Germain e Roma, club che avevano tutti raggiunto i quarti di finale nel 2022/23. Ma tutte e tre hanno perso alla Johann Cruijff ArenA, mentre l'Ajax ha superato Bayern e Roma, diventando così la seconda squadra olandese a raggiungere i quarti di finale dopo il Saestum nel 2006/2007. Dopo aver attirato un totale di circa 50.000 spettatori nelle tre vittorie casalinghe dei gironi, l'Ajax ha già venduto oltre 30.000 biglietti (record per il club) per la sfida col Chelsea.

Dopo aver superato un girone difficile davanti a Häcken, Paris FC e Real Madrid, il Chelsea prosegue la sua caccia al primo titolo europeo nell'ultima stagione con Emma Hayes in panchina. Il Chelsea è stato formidabile nelle trasferte di Champions League delle ultime due stagioni, dove ha vinto in casa di Paris Saint-Germain, Lione, Häcken e Paris FC, pareggiando anche a Barcellona (anche se l'anno scorso serviva una vittoria per evitare l'uscita in semifinale).

Conosciamo le squadre dei quarti

Stato di forma

Ajax

Ultime sei partite: VVVVVV

Ultima partita: Jong Ajax - Ajax 1-5, 14/03, quarti di finale coppa dei Paesi Bassi

Situazione attuale: 2° in Vrouwen Eredivisie, semifinale coppa Paesi Bassi

Chelsea

Ultime sei partite: VVVSVV

Ultima partita: Everton - Chelsea 0-1, 10/03, quarti di finale FA Cup

Prossima partita: Chelsea - Arsenal, 15/03, campioneto

Situazione attuale: 1° in FA Women's Super League, semifinale FA Cup, finale Coppa di Lega

Il cammino dell'Ajax sino ai quarti: tutti i gol

Dove guardare la partita La piattaforma di streaming DAZN sta rimovendo il paywall al più grande portfolio di calcio femminile di tutto il mondo, compresa la UEFA Women's Champions League. Ciò favorirà la crescita degli ascolti e fornirà una nuova dimora virtuale globale per il calcio femminile, offrendo un maggiore accesso alle partite, ai contenuti e alla comunità internazionale del calcio femminile. Alcune partite sono trasmesse gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di DAZN in tutto il mondo tranne in Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) - dove i diritti includono clip e highlights - in Cina e nei suoi territori. La diretta YouTube sarà incorporata anche nei MatchCenter di UEFA.com e su UEFA.tv per alcune partite della UEFA Women's Champions League (tra cui Ajax-Chelsea), con gli highlights che seguiranno a mezzanotte CET.

Modifiche alle rose

Ajax

Entrate: nessuno

Uscite: Roos van der Veen, Ashleigh Weerden

Chelsea

Entrate: Nathalie Björn, Catarina Macario, Mayra Ramírez

Uscite: Cerys Brown, Mia Fishel, Jessie Fleming, Sam Kerr, Aniek Nouwen

Il cammino del Chelsea sino ai quarti: tutti i gol

Probabili formazioni

Ajax: Van Eijk; De Klonia, De Sanders, Kardinaal, Keijzer; Yohannes, Van Gool, Noordam; Jansen, Leuchter, Grant

Chelsea: Hampton; Lawrence, Carter, Buchanan, Charles; Leupolz, Cuthbert; Rytting Kaneryd, James, Reiten; Kirby

Bracket Predictor

Le parole dal campo

Suzanne Bakker, allenatrice Ajax: "Partiamo da sfavorite ma già nella fase a gironi abbiamo dimostrato di poter sorprendere le migliori squadre d'Europa".

"Il Chelsea è primo in campionato e ha tante top player. Hanno tante nazionali in squadra e moltissima esperienza. Il calcio inglese è sempre molto intenso e fisico. Dal punto di vista tattico, credo che possiamo giocarcela".

Emma Hayes, allenatrice Chelsea: "Sono davvero un'ottima squadra. Le ho osservate e in più le abbiamo affrontate una volta in un'amichevole estiva e mi hanno impressionato. Sono un ottimo gruppo, sono giovani e si stanno affermando. Meritano pienamente di essere dove sono. È la partita più difficile che ci si possa aspettare per un quarto di finale".

"Nell'andata in trasferta dovremo usare tutta la nostra esperienza per non farci sorprendere dell'Ajax come accaduto con altre squadre. Meritano assolutamente di essere dove sono".