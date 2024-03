Modifiche alle squadre dei quarti di finale di Women's Champions League

Ogni squadra di UEFA Women's Champions League ancora in corsa ha potuto registrare tre nuove giocatrici nella lista A entro la mezzanotte CET di giovedì 14 marzo.

Scaduti i termini, UEFA.com elenca entrate e uscite di ogni squadra; clicca sui club per vedere le liste complete. Non ci sono restrizioni in caso una calciatrice avesse giocato con un altro club durante la fase a gironi.

Clicca su ogni squadra per visualizzare l'intera rosa della fase a eliminazione diretta.

Registrazione giocatrici, cambi di squadra, maternità e altro ancora: tutte le regole

Modifiche alle squadre in corsa in Women's Champions League

Entrate: nessuno

Uscite: Roos van der Veen, Ashleigh Weerden

Entrate: nessuno

Uscite: Berta Doltra, Aicha Camara, Meritxell Font, Ona Baradad, Asisat Oshoala

Entrate: Chandra Davidson

Uscite: Svava Rós Gudmundsdóttir

Entrate: Anna Aahjem, Maria Flister, Ragnhild Skage

Uscite: Mille Aune, Maria Brochmann, Andrea Kvamme

Entrate: Nathalie Björn, Catarina Macario, Mayra Ramírez

Uscite: Cerys Brown, Mia Fishel, Jessie Fleming, Sam Kerr, Aniek Nouwen

Entrate: Matilda Nildén, Alice Bergström

Uscite: Marika Bergman-Lundin, Alexandra Hellekant, Molly Johansson, Stine Larsen, Elin Rubensson

Entrate: nessuno

Uscite: Sally Julini

Entrate: Anaïs Ebayilin, Eva Gaetino, Oliwia Szperkowska 

Uscite: Ana Vitória, Viola Calligaris, Nicole Payne, Océane Toussaint