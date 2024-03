Biglietti per la finale di UEFA Women's Champions League a Bilbao in vendita dall'8 marzo

La vendita dei biglietti per la finale di UEFA Women's Champions League 2024 del 25 maggio (calcio d'inizio alle 18:00 ora locale) allo stadio San Mamés di Bilbao (Spagna) inizierà venerdì 8 marzo alle 12:00 CET su https://final2024bilbao.com.

I biglietti per l'evento clou del calcio femminile per club avranno prezzi a partire da soli 15 €, con biglietti premium disponibili a 45 €.

Prezzi dei biglietti:

Premium: 45 €

Categoria 1: 25 €

Categoria 2: 20 €

Categoria 3: 15 €

Per le squadre, le tifoserie e/o le federazioni che formano gruppi superiori a 30 persone, da venerdì 8 marzo sarà possibile inviare il modulo per richiedere un biglietto comitiva all'indirizzo grupotickets@rfef.es. Inoltre, dall'8 marzo, le persone a mobilità ridotta (PMR) che vorranno assistere alla finale dovranno inviare un'e-mail a pmr@rfef.es indicando "PMR" nell'oggetto. Oltre al biglietto, riceveranno un invito gratuito per un accompagnatore.

Nadine Kessler, direttrice generale calcio femminile UEFA “Attualmente, la Spagna è uno degli epicentri mondiali del calcio femminile. Non c'è modo migliore per celebrare questo sport che fare affrontare le due squadre più forti d'Europa a Bilbao, in uno stadio grandioso come La Catedral. Il 25 maggio, gli occhi del mondo sportivo saranno puntati su di noi. Non vediamo l’ora di scrivere un'altra pagina di storia del calcio femminile”.

Terminata la fase a gironi di UEFA Women's Champions League 2023/24, è stato effettuato il sorteggio dei quarti di finale (in programma a marzo) e delle semifinali (aprile), prima della conclusione allo stadio San Mamés da oltre 50.000 posti sabato 25 maggio. In caso di tutto esaurito, verrà probabilmente battuto l'attuale record di affluenza per una finale di UEFA Women's Champions League, che ammonta a 50.212 spettatori ed è stato stabilito nel 2012 in occasione di Olympique Lyonnais-1. FFC Frankfurt (2-0) all'Olympiastadion di Monaco.

Le partite di questa edizione della UEFA Women's Champions League sono trasmesse gratuitamente in diretta sulla piattaforma streaming DAZN, con alcune partite selezionate disponibili anche su YouTube.