Quiz Arena – metti alla prova la tua conoscenza sulla Women's Champions League

Quiz Arena è il test definitivo per verificare la tua conoscenza della UEFA Women's Champions League. Partecipa e potrai anche vincere fantastici premi.

Ci sono due diversi quiz, ma è col Daily Quiz che potrai vincere fantastici premi raggiungendo la vetta della classifica.

Women's Champions League: Daily Quiz

Nel Daily Quiz bisogna rispondere a dieci domande sulla Women's Champions League in 15 giorni diversi. Il quiz si apre lunedì 4 marzo e prosegue fino a martedì 19 marzo.

I giocatori otterranno punti per tutte le risposte corrette. Coloro che riusciranno a raggiungere la vetta della classifica otterranno vari premi e riconoscimenti digitali.

Premio Gold: una borsa da viaggio della Women's Champions League, una maglia da calcio e un pallone ufficiale della Women's Champions League.

Premio Silver: una maglia da calcio e un pallone ufficiale della Champions League.

Premio Bronze: un pallone ufficiale della Champions League.

Women's Champions League: Random Quiz

Questo quiz consente ai giocatori di affinare le proprie abilità rispondendo a domande casuali senza alcuna restrizione di tempo o di quantità.

In questo quiz i giocatori accumuleranno punti e otterranno riconoscimenti digitali, ma non ci saranno premi in palio.

