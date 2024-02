Marie Alidou vince le votazioni per il Gol della Fase a Gironi di Women's Champions League

Marie Alidou ha vinto la votazione per il gol della fase a gironi della UEFA Women's Champions League 2023/24, presentato da Heineken.

Gol della fase a gironi

Lo splendido controllo, tiro e gol di Alidou che è valso al Benfica la vittoria per 1-0 contro l'Eintracht Francoforte alla terza giornata e che è risultato cruciale per la qualificazione per la prima volta ai quarti di finale delle portoghesi davanti alle quattro volte campionesse, ha vinto le votazioni per il gol più bello della fase a gironi davanti al pallonetto di Sam Kerr col Chelsea contro il Paris FC (seconda giornata) e alla sforbiciata di Asisat Oshoala col Barcellona (prima giornata).

I tifosi hanno votato il Gol della Fase a Gironi dalle 12:00 CET di lunedì 5 febbraio allo stesso orario di venerdì 9 febbraio.

Classifica Gol della Fase a Gironi UEFA Women's Champions League 2023/24

1°. Marie Alidou, BENFICA - Eintracht Francoforte 1-0 (terza giornata)

2°. Sam Kerr, CHELSEA - Paris FC 4-1 (seconda giornata)

3°. Asisat Oshoala, BARCELLONA - Benfica 5-0 (prima giornata)

4°. Caroline Graham Hansen, BARCELLONA -Rosengård 7-0 (quarta giornata)

5°. Patri Guijarro, Rosengård - BARCELLONA 0-6 (terza giornata)

6°. İlayda Açıkgöz, EINTRACHT FRANCOFORTE - Rosengård 5-0 (sesta giornata)

7°. Justine Kielland, BRANN - Lione 2-2 (quarta giornata)

8°. Katariina Kosola, HÄCKEN - Real Madrid 2-1 (seconda giornata)

9°. Olivia Schough, ROSENGÅRD - Benfica 2-2 (quinta giornata)

10°. Kadidiatou Diani, LIONE - Brann 3-1 (terza giornata)