Cosa guardare ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League

Al via i quarti di finale di UEFA Women's Champions League, UEFA.com esamina gli spunti più interessanti delle partite in programma.

Un'altra parigina per l'Häcken

Dopo aver affrontato Lione, Bayern e Benfica nella fase a gironi inaugurale, l'Häcken ha saltato la scorsa stagione perché è stato battuto 4-1 al secondo turno dal Paris Saint-Germain. Stavolta, però, ha risolto il problema eliminando il Twente con una doppia rimonta. Nella fase a gironi ha pareggiato 0-0 sul campo del Chelsea e ha preceduto non solo il Real Madrid, ma anche il Paris FC.

Al suo primo quarto di finale dal 2011/12 e dal 2012/13, quando si chiamava Göteborg FC, l'Häcken ritrova il Paris Saint-Germain, che ha superato il Manchester United al secondo turno e si è ripreso dopo le prime due sconfitte nel girone concludendo davanti ad Ajax, Bayern e Roma.

Dopo l'eliminazione contro il Wolfsburg a questa fase della scorsa edizione, le due volte vicecampionesse vogliono tornare in semifinale per un eventuale resa dei conti con il Lione. Il Paris Saint-Germain, dal canto suo, può contare sui gol della prolifica Marie-Antoinette Katoto, che dopo aver saltato l'intera stagione 2022/23 per infortunio ha già fatto dimenticare la partenza di Diani per l'OL.

Il Brann cerca un altro posto nella storia

Tra le contendenti della fase a gironi, il Brann era l'unica squadra a non essere mai arrivata tra le prime otto con nessun format, ma il suo passaggio ai quarti non è stato affatto una sorpresa. Particolarmente degne di nota sono state le partite contro il Lione, primo classificato.

La squadra norvegese ha giocato bene pur perdendo 3-1 e la settimana successiva è diventata la prima squadra a evitare la sconfitta dopo aver subito due gol contro le francesi dal 2004 (quando si chiamavano ancora FC Lyon). Il pareggio in extremis del Brann è stato segnato dalla 18enne centrocampista Signe Gaupset, che aveva già ricevuto elogi da diverse giocatrici del Lione dopo la gara in Francia.

Le campionesse in carica del Barcellona puntano a raggiungere la quarta finale consecutiva e la quinta in sei anni e sono state la squadra più prolifica della fase a gironi, perdendo punti solo nel 4-4 in casa del Benfica alla sesta giornata quando avevano già qualificazione in tasca.

L'unico precedente tra il Barcellona e una squadra norvegese coincide con l'ultima volta in cui una squadra di Toppserien ha raggiunto i quarti di finale, con un 4-0 complessivo a favore dell'LSK Kvinner.

