Sesta giornata Women's Champions League: gol e spettacolo anche nell'ultima serata

Nell'ultima serata dell'ultima giornata della fase a gironi di UEFA Women's Champions League, non c'erano posti in palio per i quarti di finale, ma anche stasera non sono mancati gol, emozioni e spettacolo. Ben 20 reti sono state infatti messe a segno nelle sfide di mercoledì, dove spicca il 4-4 tra Benfica e Barcellona, oltre al 5-0 del Francoforte sul Rosengård, un pareggio al cardiopalma tra Lione e Slavia Praga e la vittoria del Brann sul St. Pölten.

UEFA.com vi racconta le partite di mercoledì.

Sorteggi quarti di finale e semifinali: martedì

Qualificate ai quarti Prime dei gironi: Barcellona (detentori), Chelsea, Lione, Paris Saint-Germain Seconde dei gironi: Ajax, Benfica, Brann, Häcken



Gruppo A

Al 6° minuto di recupero, Lucy Bronze segna il gol del 4-4 definitivo che regala un punto ormai insperato al Barcellona, capolista del Gruppo B, dopo una sfida combattuta senza esclusione di colpi da entrambe le squadre.

Il Barcellona, che aveva vinto tutte le 22 partite disputate in questa stagione subendo solo quattro gol in totale, va sul 2-0 dopo 20 minuti grazie a Caroline Graham Hansen e Patri Guijarro. Le padrone di casa però nei 25 minuti successivi si rimettono in carreggiata con la doppietta di Marie Alidou. A inizio ripresa Graham Hansen realizza il 3-2 in favore delle ospiti, ma al 71' grazie al gol di Jéssica Silva le portoghesi pareggiano ancora una volta. A nove minuti dalla fine il Benfica passa in vantaggio con un autogol di Lucy Bronze, ma al sesto minuto di recupero le catalane pareggiano proprio con l'autrice dell'autogol.

Il Francoforte chiude il Gruppo A al terzo posto grazie alla vittoria targata Shekiera Martinez, autrice di un gol e due assist. Le tedesche passano in vantaggio con Ilayda Açıkgöz su assist di Martinez, raddoppiano al 66' con Nicole Anyomi su assist ancora di Martinez che segna il 3-0 al 74'.

Lisanne Gräwe e Géraldine Reuteler completano il successo della squadra di casa lasciando alle ospiti l'amarezza per aver chiuso il girone senza nemmeno una vittoria.

Gruppo B

Highlights: Lyon 2-2 Slavia Praha

Capolista solitaria del Gruppo B, il Lione si presenta all'appuntamento contro lo Slavia da imbattuta in tutte le gare casalinghe di questa stagione. Le ospiti però sono decise a vendicare il 9-0 subito alla prima giornata a Praga e si affidano ai guantoni di una Olivie Lukášová in serata di grazia.

Amel Majri porta le padrone di casa in vantaggio al quarto minuto, ma dopo appena cinque minuti, Franny Černá sigla il gol del pari. Vicki Becho segna il 2-1 per l'OL a 16 minuti dalla fine, ma nei minuti di recupero, Vanessa Gilles devia nella propria porta la conclusione di Kristína Košíková regalando un insperato punto alla terza forza del girone.

Il Brann, per la prima volta ai quarti di finale, batte in rimonta il St. Pölten dopo una sfida molto combattuta. Dopo essere andato in svantaggio al 7' grazie alla conclusione da distanza ravvicinata di Sarah Mattner, al 20' Justine Kielland trova il meritato gol del pari.

Dopo una ripresa giocata a viso aperto da entrambe le squadre sotto una neve copiosa, le padrone di casa segnano la rete della vittoria con una deviazione di Amalie Eikeland su una punizione battuta da Kielland. Per il Brann è il secondo risultato utile consecutivo in casa dopo il prestigioso pari ottenuto nei minuti finali contro il Lione alla quarta giornata.