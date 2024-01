Martedì il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Women's Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Le prime due classificate dei quattro gironi della UEFA Women's Champions League partecipano al sorteggio per i quarti di finale e le semifinali, che tracceranno il cammino verso la finale di Bilbao.

Quando si svolge il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali della Women's Champions League?

Le prime due classificate dei quattro gironi della Women's Champions League prendono parte al sorteggio per i quarti di finale e per le semifinali presso la sede UEFA di Nyon, Svizzera, alle 13:00 CET di martedì 6 febbraio.

Dove posso seguire il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali della Women's Champions League?

La diretta streaming verrà trasmessa sul DrawCentre a questo link.

Quali squadre partecipano al sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali della Women's Champions League?

Al sorteggio partecipano le otto squadre classificate nelle prime due posizioni dei rispettivi gironi. Le quattro vincitrici dei gironi sono teste di serie e verranno sorteggiate contro le quattro seconde classificate; nessuna squadra potrà affrontare un'avversaria della fase a gironi. Una volta stabiliti gli scontri dei quarti di finale, le squadre verranno ulteriormente accoppiate per decidere gli eventuali incontri nelle semifinali (ci sarà anche un sorteggio per stabilire l'eventuale squadra di casa per la finale).

Quarti di finale Vincitrici del girone (teste di serie)

Gruppo A: Barcellona (SPA, campione in carica)

Gruppo B: Lione (FRA)

Gruppo C: Paris Saint-Germain (FRA)

Gruppo D: Chelsea (ENG)

Seconde del girone (non teste di serie)

Gruppo A: Benfica (POR)

Gruppo B: Brann (NOR)

Gruppo C: Ajax (NED)

Gruppo D: Häcken (SVE)

Possono affrontarsi squadre della stessa nazione nei quarti o nelle semifinali della Women's Champions League?

Non ci sono restrizioni oltre a quella di non poter affrontare squadre dei propri gironi nei quarti di finale.

I quarti di finale e le semifinali della Women's Champions League prevedono andata e ritorno?

Gli incontri si disputano su due gare, con la squadra prima nel girone in casa nella sfida di ritorno dei quarti. Nelle semifinali, le squadre in casa all'andata saranno le squadre dei quarti di finale scelte per prime. In caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta. Se dopo i successivi 30 minuti le squadre saranno ancora in parità, si affronteranno ai calci di rigore.

Quando si svolgono i quarti di finale e le semifinali della Women's Champions League?

L'andata dei quarti di finale è in programma per il 19 e 20 marzo, il ritorno il 27 e 28 marzo. Il programma sarà reso disponibile dopo il sorteggio.

L'andata delle semifinali è in programma per il 20 e 21 aprile, il ritorno il 27 e 28 aprile. Il calendario sarà reso disponibile al termine dei quarti di finale.

Le squadre possono inserire i nuovi acquisti nei quarti di finale della Women's Champions League?

A partire dai quarti di finale, una squadra può iscrivere un massimo di tre nuove giocatrici per le rimanenti partite della competizione in corso. Tale registrazione deve avvenire entro il 14 marzo (24:00 CET).

Le tre eventuali nuove giocatrici possono essere già state schierate da un'altra squadra nel turno 1, nel turno 2 o nella fase a gironi.

Per tutti i dettagli consultare l'articolo 46 del regolamento della competizione.

Dove guardare i quarti di finale e le semifinali della Women's Champions League?

Le partite della UEFA Women's Champions League di questa stagione sono trasmesse in diretta gratuita su DAZN, alcune partite selezionate su YouTube.

Visualizza i dettagli completi su dove guardare le partite nel luogo in cui ti trovi.