Le partite di martedì: Roma eliminata, festeggiano Ajax, Paris Saint-Germain e Häcken

Ajax, Paris Saint-Germain e Häcken completano il tabellone dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League, mentre escono di scena Roma, Bayern München e Paris FC.

UEFA.com riepiloga le partite del martedì della sesta giornata.

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 6 febbraio

Qualificate ai quarti Vincitrici dei gironi: Barcellona (campione in carica) Chelsea, Lione, Paris Saint-Germain Seconde classificate nel girone: Ajax, Benfica, Brann, Häcken

Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto e guardare gli highlights dalla mezzanotte CET.

Gruppo C

Entrambe le squadre cercano di raggiungere il sesto quarto di finale consecutivo, ma sarà solo il Paris ad andare avanti, assicurandosi il primo posto in una partita ricca di colpi di scena. Giulia Gwinn insacca di testa dopo un tocco di Glódís Viggósdóttir e porta il Bayern in vantaggio prima dell'intervallo. Le tedesche sono obbligate a vincere per garantirsi il passaggio del turno.

A 17' dalla fine, Tabitha Chawinga approfitta di un errore difensivo e pareggia, mandando provvisoriamente il Bayern al terzo posto, ma Sydney Lohmann segna quasi subito su cross di Klara Bühl e riporta le tedesche in prima posizione.

Con l'Ajax in vantaggio, ora il Paris ha bisogno di segnare e ci riesce a 2' dalla fine con un tiro di Sandy Baltimora deviato nella propria porta da Georgia Stanway. Il Bayern spinge con frenesia e Jovana Damnjanović si vede anche annullare un gol per fuorigioco, ma il tempo è ormai scaduto.

Un drammatico autogol nel finale di Zara Kramžar basta all'Ajax per diventare la prima squadra dei Paesi Bassi ad approdare ai quarti di finale. La Roma ha bisogno di una vittoria per qualificarsi e si porta avanti con il capitano Elisa Bertoli su punizione di Manuela Giugliano.

Allo scadere del primo tempo, però, Tiny Hoekstra pareggia per le padrone di casa con un rasoterra. Entrambe le squadre hanno la possibilità di vincere, ma all'84' il corner di Sherida Spitse viene deviato nella propria porta da Kramžar. Si risolve così una gara emozionante, che suggella la qualificazione dell'Ajax indipendentemente dal risultato a Monaco.

Gruppo D

Highlights: Real Madrid - Häcken 0-1

L'Häcken approda ai quarti di finale per la prima volta dal 2012/13 (quando si chiamava Göteborg FC) grazie a una vittoria contro il Real Madrid, già eliminato.

La svolta della gara arriva poco dopo il quarto d'ora della ripresa. Monica Jusu Bah serve un bel cross dalla linea di fondo per il colpo di testa vincente di Rosa Kafaji, che aveva firmato anche il gol del 2-1 contro il Real Madrid alla seconda giornata.

Highlights: Paris FC 0-4 Chelsea

Il PFC inizia la serata con una piccola speranza di superare il girone, ma deve battere le Blues (matematicamente prime) e sperare che l'Häcken perda punti; invece, il Chelsea conclude il Gruppo D senza sconfitte e con una comoda vittoria esterna.

Le ospiti scendono in campo in formazione rimaneggiata ma aprono le marcature dopo 10' con un colpo di testa di Fran Kirby sul secondo palo su cross di Jelena Čanković. Mia Fishel raddoppia prima dell'intervallo, sempre su traversone di Čanković. Nella ripresa, Guro Reiten approfitta di una difesa che esita troppo e segna il terzo gol, mentre Maren Mjelde fissa il punteggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo nel finale.