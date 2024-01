Anteprima sesta giornata di Women's Champions League: sei squadre per gli ultimi tre posti

Martedì e mercoledì si concluderà la fase a gironi di UEFA Women's Champions League 2023/24.

Finora Barcellona, Benfica, Brann, Chelsea e Lione hanno prenotato un posto al sorteggio dei quarti di finale del 6 febbraio, ma martedì sei squadre restano in lizza per gli ultimi tre posti. Ecco l'anteprima delle sfide decisive.



C sta per combattuto

Il Gruppo C sembrava il più competitivo mai visto nelle tre edizioni del torneo, e così è stato. Il Paris Saint-Germain, ultimo a zero punti dopo due partite, è attualmente in testa alla classifica dopo tre vittorie consecutive, ma il sorprendente Ajax è dietro di sole due lunghezze, mentre il Bayern ha sei punti e la Roma cinque.

Paris e Bayern sono arrivate ai quarti per cinque anni consecutivi, ma forse una delle due mancherà l'appuntamento: per evitarlo, il Bayern deve assolutamente vincere e sperare che l'Ajax non batta la Roma. Il Paris ha avuto un brivido perdendo 1-0 in casa contro il Bayern alla seconda giornata, ma ora ha bisogno di un semplice pareggio e può contare su Marie-Antoinette Katoto, che ha ispirato il 3-1 di mercoledì sull'Ajax e ha portato la sua squadra in vetta.

Highlights: Paris Saint-Germain-Bayern 0-1

L'Ajax ha attirato il pubblico più numeroso della fase a gironi e ha battuto Paris e Bayern; con una vittoria contro la Roma, diventerà la seconda squadra del suo paese a raggiungere i quarti di finale dopo il Saestum nel 2006/07. Se vince e il Paris perde, arriverà addirittura prima e sarà testa di serie ai quarti, evitando Barcellona, Chelsea e Lione.

La Roma spera ancora nel secondo posto, per superare il girone come un anno fa, ma deve vincere e sperare che il Bayern non vinca. In testa alla classifica dopo la seconda giornata, le giallorosse hanno subito due sconfitte contro il Paris e un pareggio in extremis contro il Bayern, dunque sono le uniche a non avere interamente il destino nelle proprie mani.

Qualificazione: facciamo i calcoli

Chi metterà fine a 11 anni di attesa?

Ai quarti di finale del 2012/13, il Juvisy ha eliminato il Göteborg. Le due squadre non sono più arrivate così lontano da allora e, dopo la fusione con i club maschili, hanno cambiato nome, diventando Paris FC e Häcken.

L'Häcken è secondo nel Gruppo D con un punto di vantaggio e ha anche la superiorità negli scontri diretti con il Paris. Dunque, passerà il turno se dovesse vincere in casa del Real Madrid, la cui uscita prematura e le quattro sconfitte consecutive dimostrano quanto sia stato difficile questo girone.

Highlights: Häcken - Real Madrid 2-1

Il PFC non deve solo sperare che l'Häcken non vinca, ma deve anche battere il Chelsea, che si è già assicurato il primo posto nel girone e ha battuto il Paris per 4-1 a Stamford Bridge; Sam Kerr, autrice di una tripletta quella sera, è però infortunata. Dopo aver eliminato Arsenal e Wolfsburg e raggiunto la fase a gironi, la squadra francese ha comunque dimostrato di saper sconvolgere i pronostici.

Quando si giocherà la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League? Quarti di finale

Andata: 19/20 marzo

Ritorno: 27/28 marzo Semifinali

Andata: 20/21 aprile

Ritorno: 27/28 aprile Finale (San Mamés, Bilbao)

25 maggio

Altro

I gironi in programma mercoledì sono tutti decisi: Barcellona e Lione sono matematicamente prime, mentre Benfica e Brann sono qualificate per la prima volta ai quarti di finale.

A Lisbona, il Barcellona cercherà di chiudere a punteggio pieno e di staccare il Benfica di 10 punti con una vittoria. Barcellona e Lione possono anche affermarsi come squadre più prolifiche della fase a gironi: attualmente sono a quota 23 gol, 12 di vantaggio sul Chelsea.