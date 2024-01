Women's Champions League, le partite di mercoledì: pari per la Roma, si qualifica il Chelsea, vince il Paris

Il Chelsea mercoledì è diventata la terza squadra a conquistare un posto nei quarti di finale di UEFA Women's Champions League dopo il successo per 2-1 sul Real Madrid e il primo posto nel Gruppo D.

Anche il Paris Saint-Germain ha vinto alla quinta giornata, travolgendo l'Ajax per 3-1 e mettendosi in pole position per la qualificazione. La Roma, dopo essere stata in vantaggio per gran parte della partita, ha ottenuto un solo punto contro un combattivo Bayern, mentre la sfida tra Häcken e Paris FC è terminata a reti bianche.

UEFA.com vi racconta le partite della quinta giornata giocate mercoledì.

Qualificate ai quarti di finale Barcellona (campione in carica), Chelsea, Lione

Risultati



Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto e guardare gli highlights dalla mezzanotte CET.

Gruppo C

Roma e Bayern restano in corsa per la qualificazione con l'emozionante pari maturato nei convulsi minuti finali della sfida giocata in Italia. Le giallorosse passano in vantaggio alla mezz'ora con un tiro a giro di Valentina Giacinti e difendono il vantaggio fino all'87' quando Lea Schüller segna l'1-1. Al terzo minuto di recupero Manuela Giugliano segna la rete che potenzialmente potrebbe valere i tre punti, ma dopo altri tre minuti, Schüller sigla il 2-2 definitivo.

Le padrone di casa volano in testa al Gruppo C grazie al successo al Parco dei Principi. La doppietta di Marie-Antoinette Katoto (7' e 25') mette la partita sul binario giusto, ma alla mezz'ora le ospiti accorciano con Romée Leuchter. Sul finire del primo tempo, le francesi realizzano il 3-1 definitivo con Grace Geyoro. L'Ajax, che con tre punti avrebbe vinto il girone, mette sotto pressione il Paris nella ripresa ma non riesce a capitalizzare le occasioni create.

30 gennaio: Ajax - Roma, Bayern - Paris Saint-Germain

Gruppo D

Uno sfortunato autogol del portiere Mylène Chavas qualifica le Blues ai quarti di finale al termine della combattuta sfida di Londra. Dopo aver faticato a piegare le ben organizzate avversarie, il Chelsea passa in vantaggio con un rigore di Guro Reiten al 62° minuto, ma dopo appena sei minuti, Athenea (entrata a partita in corso) sigla il gol del pari avventandosi su un pallone vagante. Le madrilene però capitolano dopo tre minuti dal pari, quando Chavas si rende protagonista di un autogol dopo che un tiro di Erin Cuthbert aveva subito una deviazione da parte di un difensore.

Nonostante lo 0-0 finale, la partita regala emozioni e spettacolo, come il rigore parato da Chiamaka Nnadozie sul tiro dagli 11 metri di Rosa Kafaji nel primo tempo e il palo colpito da Monica Jusu Bah. Anche il Paris mette sotto pressione le padrone di casa ma trova la serata di grazia del portiere avversario Jennifer Falk che para due conclusioni della capitana delle ospiti, Gaëtane Thiney.

30 gennaio: Paris FC - Chelsea, Real Madrid - Häcken