Women's Champions League: cosa guardare alla quinta giornata

Il Barcellona campione in carica e il Lione hanno già prenotato un posto ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League, ma altre squadre potrebbero unirsi a loro mercoledì e giovedì alla quinta giornata. Ecco l'anteprima delle sfide più importanti.

Chi è qualificato o può qualificarsi?

Domina l'incertezza

Il Gruppo C, che vede in gara Ajax, Bayern, Paris Saint-Germain e Roma, era uno dei più attesi prima del calcio d'inizio e, dopo quattro giornate, rimane in bilico. L'Ajax partiva sfavorita ma è ancora in testa, anche se con soli tre punti di vantaggio sulla Roma (ultima). Le giallorosse hanno pareggiato 2-2 in rimonta contro il Bayern e battuto le campionesse dei Paesi Bassi per 3-0 alla seconda giornata, ma poi sono precipitate al quarto posto con due sconfitte contro il Paris (balzato dall'ultima alla seconda piazza).

Paris e Ajax si affrontano al Parco dei Principi e le ospiti sanno che una vittoria le porterebbe per la prima volta ai quarti, mentre le padrone di casa potrebbero passare il turno anche in caso di vittoria della Roma sul Bayern. Con una sconfitta, le giallorosse perderebbero definitivamente le speranze; il Bayern rischia l'eliminazione qualora dovesse perdere, anche in caso di vittoria del Paris.

Highlights: Bayern 2-2 Roma

Resa dei conti in Svezia

Il Paris FC era a zero punti dopo due partite, ma si è ripreso battendo sorprendentemente il Real Madrid due volte a dicembre e lo ha eliminato. La squadra francese è a un punto dall'Häcken, reduce da una vittoria a Parigi, una sul Madrid, uno 0-0 sul campo del Chelsea e una sconfitta interna per 3-1 contro le campionesse d'Inghilterra.

Il Chelsea è al top e una vittoria casalinga contro il Real Madrid significherebbe la qualificazione anticipata, anche senza l'infortunata Sam Kerr. La sfida più intrigante, però, è quella in Svezia, dove l'Häcken sa che una seconda vittoria contro il Paris lo porterebbe per la prima volta ai quarti dal 2012/13, quando si chiamava ancora Göteborg FC.

Highlights: Paris FC - Häcken 1-2

Il Benfica intravede la storia

Quando il Benfica ha lanciato la sua prima squadra femminile alla fine del 2017, l'FFC Frankfurt aveva già vinto quattro titoli europei. Arrivare tra le prime otto squadre europee era l'ambizione massima delle portoghesi, ma addirittura competere con una squadra tedesca era un'idea fantasiosa.

Questa settimana, però, il Benfica potrebbe vincere contro il Rosengård (già eliminato) e soffiare all'Eintracht un posto ai quarti. La formazione lusitana ha pareggiato 1-1 a Francoforte, rimanendo seconda con tre punti di distacco e in vantaggio negli scontri diretti. Un duro colpo per il Benfica sarà l'assenza di Kika Nazareth, che è stata in continua ascesa ma si è infortunata alla caviglia e salterà le ultime due partite.

Highlights: Eintracht - Benfica 1-1

Brann a un passo

Il Brann non era necessariamente tra le favorite a settembre, soprattutto perché non era stato molto costante a livello nazionale, ma ha battuto comodamente Anderlecht e Glasgow City nelle qualificazioni e poi ha sconfitto due squadre esperte come St. Pölten e Slavia.

A dicembre ha dimostrato di poter tenere testa al Lione, perdendo 3-1 fuori casa ma pareggiando 2-2 in casa grazie a un gol della giovane Signe Gaupset nel recupero. Evitando la sconfitta in casa dello Slavia, il Brann sarebbe ai quarti ancor prima della successiva visita del St. Pölten. Lo Slavia ha battuto il St. Pölten 1-0 giovedì scorso e si è portato a tre punti dal Brann. La squadra ceca deve vincere per restare in corsa. Un successo con due o più gol di scarto sarebbe ancora più prezioso perché le consentirebbe di superare il Brann negli scontri diretti dopo aver perso 1-0 in Norvegia a novembre.

Highlights: Brann - Slavia Praga 1-0

In breve

Per le squadre che si qualificano, il primo posto rimane importante perché consente di giocare il ritorno dei quarti in casa. Il Barcellona vincerà il Gruppo A se batte il Francoforte o il Benfica non batte il Rosengård, mentre il Lione arriverà primo nel Gruppo B se vince contro il St. Pölten (già eliminato) o il Brann non fa più punti dell'OL.

Anche il Chelsea potrebbe conquistare il primo posto nel Gruppo D mercoledì, ma deve battere il Madrid e l'Häcken deve pareggiare contro il PFC.