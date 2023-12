Le partite di giovedì: Lione e Barça ai quarti

Lione e Barcellona approdano ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League con due giornate d'anticipo, mentre il Brann ferma l'OL in extremis e il Benfica guadagna un punto importante in casa dell'Eintracht Francoforte.

UEFA.com riepiloga le partite del giovedì della quarta giornata.

Risultati



Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto e guardare gli highlights dalla mezzanotte CET.

Gruppo A

Barcellona - Rosengård 7-0

Il Barcellona supera il Rosengård per la seconda settimana consecutiva e si qualifica ai quarti di finale, mettendo fine alle speranze delle ospiti. Keira Walsh e Caroline Graham Hansen aprono le danze per le padrone di casa su assist di Aitana Bonmatí prima dell'intervallo.

Nel secondo tempo, Salma Paralluelo firma una bella doppietta in 6', poi Clàudia Pina e Marta Torrejón vanno a segno in rapida successione. Le campionesse in carica trovano il settimo gol nel finale (il 21esimo in quattro partite del Gruppo A) con un colpo di testa di Martina Fernández che carambola su Jessica Wik.

Eintracht Francoforte - Benfica 1-1

Il gol del pareggio di Nycole Raysla e un rigore parato in extremis da Lena Pauels mantengono il Benfica al secondo posto nel Gruppo A, con tre punti di vantaggio sul Francoforte e la superiorità negli scontri grazie all'1-0 della scorsa settimana a Lisbona. Le padrone di casa passano in vantaggio al 28': Laura Freigang taglia il campo e pesca Géraldine Reuteler, il cui tiro viene leggermente deviato e si infila dietro il secondo palo.

Mentre il Francoforte spreca diverse altre occasioni, a 19' dalla fine Kika Nazareth crossa per la subentrata Raysla, che devia la palla in rete. In pieno recupero, la squadra tedesca si procura un rigore per atterramento di Carlotta Wamser a opera di Lucia Alves, ma Pauels neutralizza il tiro dagli 11 metri di Freigang.

25 gennaio: Rosengård - Benfica, Barcellona - Eintracht Francoforte

Scarica l'app della Women's Champions League

Gruppo B

Brann - Lione 2-2

Il Lione conquista l'accesso ai quarti di finale, ma anche il Brann festeggia davanti a un tutto esaurito: con la rete del pareggio in extremis di Signe Gaupset, diventa infatti la prima squadra a evitare la sconfitta contro l'OL in questa stagione.

Dopo 23 vittorie consecutive in partite ufficiali, il Lione si porta sul 2-0 in 13', prima in contropiede con Amel Majri su assist di Ellie Carpenter e poi con Ada Hegerberg su rigore per l'atterramento di Marit Lund su Daniëlle van de Donk. Justine Kielland accorcia per il Brann prima dell'intervallo e l'espulsione di Lindsay Horan subito dopo cambia la partita. Anche se il tiro dalla distanza di Nora Eide Lie viene deviato sulla traversa da Christiane Endler, nulla riesce a evitare il pareggio allo scadere di Signe Gaupset. Il Lione è comunque qualificato ma perde l'occasione di blindare il primo posto, mentre il Brann rimane secondo.

Slavia Praga - St. Pölten

In seguito alla tragica sparatoria avvenuta oggi a Praga è stato deciso, in accordo con i club, di rinviare la partita del Gruppo B di UEFA Women's Champions League tra Slavia Praga e St. Pölten al 18 gennaio alle ore 18:45 CET.

In questo momento difficile, il pensiero di tutto il calcio europeo va al popolo ceco.

25 gennaio: Slavia Praga - Brann, St. Pölten - Lyon