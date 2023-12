Quarta giornata Women's Champions League: cade la Roma in casa contro il Paris, vincono Ajax, Chelsea e Paris FC

La quarta giornata della fase a gironi di UEFA Women's Champions League ha regalato anche oggi gol e spettacolo. La Roma ha perso in casa contro il Paris ed è scivolata al quarto posto, vittorie per Ajax, Chelsea e Paris FC.

UEFA.com vi racconta le partite di mercoledì.

Risultati

Clicca sui risultati per leggere la cronaca testuale e guardare gli highlights a partire da mezzanotte CET.

Gruppo C

Ajax - Bayern 1-0

Highlights: Ajax - Bayern 1-0

L'Ajax torna in testa al girone grazie all'unica rete della serata segnata da Romée Leuchter al 44' della sfida disputata alla Johan Cruijff ArenA. Dopo una traversa colpita da Ashleigh Weerden con un tiro a giro, Leuchter raccoglie l'assist di Nadine Noordam e trafigge il portiere avversario, Maria-Luisa Grohs.

Per Leuchter è l'ottavo gol della sua stagione europea (qualificazioni comprese). Dopo il gol, l'Ajax resiste agli assalti delle ospiti e porta a casa tre punti e il primo posto a due partite dalla fine.

Roma - Paris Saint-Germain 1-3

Highlights: Roma - Paris 1-3

Il Paris passa dal quarto al secondo posto grazie vittoria fondamentale in casa della Roma. Dopo le sconfitte contro Ajax e Bayern, le parigine sono ora a un solo punto dalla vetta dopo le vittorie in casa e in trasferta contro le campionesse d'Italia, che dopo questa debacle scivolano in fondo alla classifica.

Le ospiti passano in vantaggio al 27' con una conclusione da distanza ravvicinata di Tabitha Chawinga su assist di Grace Geyoro. Al 67' le parigine raddoppiano con un bel tiro al volo di sinistro di Marie-Antoinette Katoto su assist di Chawinga, mentre al 78' le parigine chiudono virtualmente la gara con Korbin Albert, al suo primo gol col PSG. Sul finale la Roma segna il gol della bandiera con una punizione di Manuela Giugliano.

24 gennaio: Roma - Bayern, Paris Saint-Germain - Ajax

Scarica l'app della Women's Champions League

Gruppo D

Häcken - Chelsea 1-3

Highlights: Häcken - Chelsea 1-3

La doppietta di Erin Cuthbert nella ripresa manda il Chelsea in testa al Gruppo D. Dopo lo 0-0 di giovedì scorso a Stamford Bridge, l'Häcken inizia la sfida con la speranza di portare a casa i tre punti e mette subito in difficoltà gli ospiti con una traversa di Anna Anvegård. Al 14' però Sam Kerr porta il Chelsea in vantaggio con il suo quinto gol nella fase a gironi, dopo un buon lavoro dell'ex giocatrice dell'Häcken, Johanna Rytting Kaneryd. Prima della mezz'ora, però, la squadra di casa fa esultare il pubblico con un contropiede finalizzato da Clarissa Larisey.

All'inizio del secondo tempo le Blues passano in vantaggio con Cuthbert che raddoppia 12 minuti dopo chiudendo virtualmente la gara.

Real Madrid - Paris FC 0-1

Highlights: Real Madrid - Paris FC 0-1

Le speranze del Madrid di raggiungere i quarti di finale per la seconda volta dopo il 2021/22 si infrangono contro il Paris FC che batte le spagnole per la seconda volta consecutiva dopo il successo della settimana scorsa a Parigi.

Nonostante una gara combattuta, le parigine portano a casa il risultato grazie al pallonetto su rigore di Gaëtane Thiney a 11 minuti dalla fine, dopo un fallo di Maite Oroz su Célina Ould Hocine in area di rigore. Il Paris si trova ora a un punto dal secondo posto occupato dall'Häcken che affronterà in Svezia alla quinta giornata.

24 gennaio: Chelsea - Real Madrid, Häcken - Paris FC