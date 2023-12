Women's Champions League: cosa guardare giovedì

La fase a gironi di UEFA Women's Champions League 2023/24 prosegue giovedì con le ultime partite dell'anno solare, che potrebbero già decretare le prime squadre qualificate ai quarti.

Scarica l'app ufficiale

Highlights: Paris FC 2-1 Real Madrid

Barcellona e Lione intravedono i quarti

Finora non sono mancate le sorprese, ma neanche le conferme da parte delle squadre più blasonate. Barcellona e Lione, che hanno vinto le ultime otto edizioni, sono a punteggio pieno con 14 gol segnati e uno subito: in caso di vittoria giovedì, approderebbero ai quarti con due giornate d'anticipo.

Il Barça affronta il Rosengård esattamente un anno dopo la vittoria per 6-0 al Camp Nou, risultato che si è ripetuto a Malmö la scorsa settimana. Il Lione ha invece superato il Brann con un 3-1 casalingo, subendo il primo gol dalla seconda giornata della scorsa stagione. Un'altra vittoria non solo confermerebbe il passaggio del turno delle transalpine, ma anche il primo posto.

Lunedì, il tecnico Jonatan Giráldez ha annunciato che lascerà il club a fine stagione, dopo aver centrato il secondo posto in Champions League alla sua prima stagione nel 2021/22, prima della vittoria dello scorso campionato.

Highlights: Lione 3-1 Fuoco

Il Francoforte prova a superare il Benfica

Mentre il Barcellona sembra in fuga nel Gruppo A, e anche se le gare di giovedì non possono determinare il primo posto, la corsa tra Benfica e Francoforte per la seconda piazza prosegue intensa. La scorsa settimana, il Benfica ha preso tre punti di vantaggio grazie a una combattuta vittoria casalinga con gol di Marie Alidou al 71'; ora, spera di conquistare il primo quarto di finale della sua storia con una vittoria allo Stadion am Brentanobad.

Quattro volte vincitore quando si chiamava FFC Frankfurt, l'Eintracht ha altre idee mentre continua la sua stagione d'esordio nella fase a gironi con questo format. Quando dominava nella competizione, l'idea che il Francoforte potesse essere fermato da un club portoghese era a dir poco fantasiosa, ma il Benfica ha cambiato tutto.

Highlights: Benfica-Eintracht Francoforte 1-0

Quando si giocano le altre partite della fase a gironi di Women's Champions League? Quinta giornata: 24/25 gennaio

Sesta giornata: 30/31 gennaio

Altre partite

Dopo lo 0-0 della scorsa settimana, St. Pölten e Slavia sono a due punti dal Brann nel Gruppo A e sanno che una vittoria è fondamentale indipendentemente dal risultato dell'altra partita in Norvegia.