Terza giornata Women's Champions League: la Roma perde col PSG, vince il Paris FC, pari per Chelsea e Bayern

Cade la Roma contro il Paris Saint-Germain, pari tra Bayern e Ajax, vince il Paris FC che guadagna i primi punti di questa edizione.

UEFA.com vi racconta le partite della terza giornata della fase a gironi di UEFA Women's Champions League.

Risultati



Clicca su ogni risultato per rivivere le partite minuto per minuto e guardare gli highlights a partire dalla mezzanotte.

Gruppo C

Bayern - Ajax 1-1

Il Bayern viene fermato sul pari dall'Ajax, con Chasity Grant che cancella l'iniziale vantaggio bavarese firmato da Lea Schüller. La squadra di casa passa dopo appena 90 secondi: Schüller deposita in rete dopo che il portiere dell'Ajax, Regina van Eijk, aveva detto di no a Linda Dallmann. Pur colpita a freddo, la squadra ospite reagisce e pareggia al 38' con Grant, che trafigge Maria-Luisa Grohs e mantiene la formazione olandese in scia al Bayern in classifica.

Paris Saint-Germain - Roma 2-1

Il Paris conquista i primi punti di questa stagione battendo la Roma al Parco dei Principi. Le padrone di casa passano in vantaggio sul finire del primo tempo grazie al rigore di Grace Geyoro. Subito dopo l'inizio della ripresa, le francesi raddoppiano con Marie-Antoinette Katoto. La Roma accorcia lo svantaggio con Valentina Giacinti dopo che Katarzyna Kiedrzynek aveva parato il calcio piazzato di Manuela Giugliano, ma il Paris resiste strenuamente e porta a casa i tre punti.

20 dicembre: Ajax - Bayern, Roma - Paris Saint-Germain

Group D

Paris FC - Real Madrid 2-1

Il Paris FC ottiene i primi punti stagionali capitalizzando il doppio vantaggio iniziale. Julie Dufour e Gaëtane Thiney portano la squadra di casa sul 2-0 nei primi 6' di gara, poi Olga Carmona si fa parare da Chiamaka Nnadozie il rigore che avrebbe permesso al Real Madrid di dimezzare lo svantaggio. Le Merengues accorciano le distanze nella ripresa con Caroline Møller, ma la formazione francese serra le fila e al fischio finale ottiene tre punti, scavalcando al terzo posto proprio il Real Madrid.

Chelsea - Häcken 0-0

Nonostante le tante occasioni, la sfida tra Chelsea e Häcken termina a reti bianche. Le svedesi rimangono imbattute e in vetta al Gruppo D.

20 dicembre: Real Madrid - Paris FC, Häcken - Chelsea