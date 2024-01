Migliori marcatrici della Women's Champions League: Kerr e Paralluelo in testa

Sam Kerr del Chelsea e Salma Paralluelo del Barcelona condividono la vetta della classifica marcatrici della UEFA Women's Champions League con cinque gol.

Alla quarta giornata, l'attaccante del Chelsea Kerr ha raggiunto cinque gol grazie alla rete in trasferta contro l'Häcken. Paralluelo l'ha raggiunta segnando una doppietta nella vittoria del Barcellona contro il Rosengård. Kerr, tuttavia, si è infortunata ai legamenti del ginocchio in allenamento e non scenderà in campo alla quinta giornata.

Ma hanno ancora molta strada da fare per raggiungere la miglior marcatrice della stagione, qualificazioni incluse: Romée Leuchter dell'Ajax a quota nove, grazie anche ai gol alla quarta e quinta giornata.

Classifica migliori marcatrici

Ultimo aggiornamento 24 gennaio 2024

2023/24 UEFA Women's Champions League migliori marcatrici (dalla fase a gironi in poi)

5 Sam Kerr (Chelsea)

5 Salma Paralluelo (Barcelona)

4 Kadidiatou Diani (Lyon)

4 Valentina Giacinti (Roma)

4 Manuela Giugliano (Roma)

4 Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain)

3 Aitana Bonmatí (Barcelona)

3 Ada Hegerberg (Lyon)

3 Lea Schüller (Bayern)



2 Olga Carmona (Real Madrid)

2 Mariona Caldentey (Barcelona)

2 Erin Cuthbert (Chelsea)

2 Julie Dufour (Paris FC)

2 Vanessa Gilles (Lyon)

2 Rosa Kafaji (Häcken)

2 Justine Kielland (Brann)

2 Amel Majri (Lyon)

2 Alexia Putellas (Barcelona)

2 Gaëtane Thiney (Paris FC)

2 Daniëlle van de Donk (Lyon)

2 Grace Geyoro (Paris Saint-Germain)

2 Romée Leuchter (Ajax)

Maggior numero di assist nella UEFA Women's Champions League 2023/24 (dalla fase a gironi in poi)

4 Aitana Bonmatí (Barcelona)

4 Caroline Graham Hansen (Barcelona)

3 Ona Batlle (Barcelona)

3 Daniëlle van de Donk (Lyon)

3 Grace Geyoro (Paris Saint-Germain)

3 Manuela Giugliano (Roma)

2 Lucy Bronze (Barcelona)

2 Ada Hegerberg (Lyon)

2 Perle Morroni (Lyon)

2 Kika Nazareth (Benfica)

2 Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

2 Glódís Viggósdóttir (Bayern)

2 Hayley Raso (Real Madrid)

Maggior numero di gol e assist combinati nella UEFA Women's Champions League 2023/24 (dalla fase a gironi in poi)

7 Aitana Bonmatí (Barcelona)

7 Manuela Giugliano (Roma)

6 Sam Kerr (Chelsea)

6 Salma Paralluelo (Barcelona)

5 Caroline Graham Hansen (Barcelona)

5 Ada Hegerberg (Lyon)

5 Daniëlle van de Donk (Lyon)

5 Grace Geyoro (Paris Saint-Germain)

Migliori marcatrici della UEFA Women's Champions League 2023/24, qualificazioni incluse

9 Romée Leuchter (Ajax)

7 Julie Dufour (Paris FC)

Migliori marcatrici della UEFA Women's Champions League/UEFA Women's Cup per stagione (qualificazioni incluse)

2022/23: Ewa Pajor (Wolfsburg) 9

2021/22: Alexia Putellas (Barcelona) 11

2020/21: Jenni Hermoso (Barcelona), Fran Kirby (Chelsea) 6

2019/20: Vivianne Miedema (Arsenal), Emueje Ogbiagbevha (Minsk), Berglind Thorvaldsdóttir (Breidablik) 10

2018/19: Pernille Harder (Wolfsburg) 8

2017/18: Ada Hegerberg (Lyon) 15

2016/17: Zsanett Jakabfi (Wolfsburg), Vivianne Miedema (Bayern) 8

2015/16: Ada Hegerberg (Lyon) 13

2014/15: Célia Šašić (Frankfurt) 14

2013/14: Milena Nikolić (ŽFK Spartak) 11

2012/13: Laura Rus (Apollon Limassol) 11

2011/12: Camille Abily, Eugénie Le Sommer (both Lyon) 9

2010/11: Inka Grings (Duisburg) 13

2009/10: Vanessa Bürki (Bayern) 11

2008/09: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 14

2007/08: Vira Dyatel (Kharkiv), Patrizia Panico (Bardolino Verona), Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 9

2006/07: Julie Fleeting (Arsenal) 9

2005/06: Margrét Lára Vidarsdóttir (Valur Reykjavík) 11

2004/05: Conny Pohlers (Turbine Potsdam) 14

2003/04: Maria Gstöttner (Neulengbach) 11

2002/03: Hanna Ljungberg (Umeå) 10

2001/02: Gabriela Enache (Codru Anenii Noi) 12