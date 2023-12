Cosa guardare alla terza giornata di Women's Champions League

La fase a gironi della UEFA Women's Champions League 2023/24 riprende martedì e mercoledì. Passiamo in rassegna la terza tornata di incontri della fase a gironi, prima delle sfide a campi invertiti della settimana successiva.

Brann alla prova più importante

Solo una squadra della fase a gironi non era mai stata tra le ultime 16 della Women's Champions League: il Brann. Dopo due partite, però, la formazione norvegese non ha ancora perso punti e ne ha sei di vantaggio su St. Pölten e Slavia Praga.

Le cose si fanno un po' più difficili mercoledì, quando farà visita alle otto volte campionesse del Lione, in vantaggio per differenza reti dopo aver segnato 11 gol senza subirne contro la squadra ceca e quella austriaca. Con Eugénie Le Sommer, Ada Hegerberg e la neoarrivata Kadidiatou in gran forma nella squadra transalpina, il Brann si trova ad affrontare un ostacolo molto più grande.

Highlights: Brann-Slavia Praga 1-0

L'Häcken prova a sorprendere ancora

L'Häcken ha raccolto solo tre punti nella fase a gironi 2021/22, perdendo sempre in casa. In questa edizione, però, ha già raddoppiato il suo bottino, vincendo 2-1 in casa del Paris FC e battendo in rimonta il Real Madrid con lo stesso risultato a Göteborg.

In un girone cominciato da outsider, l'Häcken è primo con due punti di vantaggio sul Chelsea, che troverà giovedì a Stamford Bridge. La centrocampista Johanna Rytting Kaneryd, trasferitasi dalla squadra norvegese a quella londinese nell'estate 2022, ha detto a SVT Sport che l'Häcken le rimarrà per sempre nel cuore.

Tuttavia, il Chelsea attende con determinazione quella che sarà l'ultima occasione per Emma Hayes di conquistare il titolo europeo. Le Blues arrivano dalla convincente vittoria interna sul Paris con tripletta di Sam Kerr.

Highlights: Häcken - Real Madrid 2-1

Due parigine in cerca del riscatto

Nelle prime due fasi a gironi era stata Londra ad avere più squadre in gara, ma stavolta l'onore è toccato a Parigi. Le squadre della capitale francese sono state le protagoniste delle qualificazioni: il Paris Saint-Germain ha eliminato il Manchester United, mentre il Paris FC ha superato due avversarie come Arsenal e Wolfsburg che non erano mai uscite dal torneo prima dei quarti di finale. I problemi sono iniziati nella fase successiva.

Il Paris FC, dopo le sconfitte contro Häcken e Chelsea, deve lasciare il segno in casa del Real e spera di giocare ad alta intensità come a Londra, dove ha messo in difficoltà le Blues prima che Kerr decidesse l'incontro.

Il Paris Saint-Germain ha perso 2-0 in casa dell'Ajax e 1-0 in casa contro il Bayern, rimanendo a tre punti dalla vetta nel Gruppo C: per questo, la visita della capolista Roma al Parco dei Principi ha già il sapore di un appuntamento decisivo.

Highlights: Chelsea - Paris FC 4-1

Quando si giocheranno le altre partite della fase a gironi di Women's Champions League? Quarta giornata: 20/21 dicembre

Quinta giornata: 24/25 gennaio

Sesta giornata: 30/31 gennaio

Note informative

Con il Barcellona che rischia di prendere il largo nel Gruppo A e il Rosengård senza punti, la doppia sfida tra Benfica e Francoforte sarà fondamentale. Mercoledì, il Benfica gioca in casa e cerca di dimostrare che può diventare la prima squadra portoghese ad arrivare ai quarti.

La scorsa stagione, St. Pölten e Slavia hanno perso terreno dietro Wolfsburg e Roma; ora, vogliono evitare che Lione e Brann sfuggano con un vantaggio simile. Le due formazioni si erano affrontate anche alla terza e alla quarta giornata di un anno fa: il St. Pölten ha vinto 1-0 in casa dello Slavia e ha pareggiato 1-1 in Austria.

La vittoria dell'Ajax contro il Paris Saint-Germain è stata eccezionale ma è stata seguita da una sconfitta per 3-0 in casa della Roma. Le campionesse dei Paesi Bassi, però, rimangono a un solo punto dalle prime due in vista della sfida contro il Bayern di mercoledì.