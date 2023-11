Seconda giornata Women's Champions League: vincono Roma, Bayern e Häcken

Nella seconda giornata della Women's Champions League, la Roma ha travolto l'Ajax, il Bayern ha battuto il Paris e l'Häcken ha superato il Real Madrid.

UEFA.com vi racconta le partite della serata.

Risultati



Clicca sui risultati per vedere cronaca e gli highlights dalla mezzanotte CET.

Gruppo C

La conclusione ravvicinata di Magdalena Eriksson basta al Bayern per vincere la sua prima partita del Gruppo C. Per il Paris invece è la seconda sconfitta consecutiva.

Per Eriksson, arrivata in estate dal Chelsea, è il secondo gol in altrettante partite.

Statistica: il gol della vittoria di Eriksson è stato il primo nella competizione da una rete segnata col Linköping nel novembre 2014.

La Roma batte l'Ajax 3-0 grazie alla doppietta di Valentina Giacinti e alla rete di Manuela Giugliano e vola in vetta al Gruppo C.

L'attaccante romanista sblocca il risultato dopo appena cinque minuti con una conclusione di prima da posizione angolata. La stessa Giacinti raddoppia nove minuti dopo sfruttando un'incertezza difensiva.

Al 47' le giallorosse si portano sul 3-0 con un tiro al volo di Manuela Giugliano che spegne le velleità di rimonta dell'Ajax.

Statistica: la Roma ha vinto le ultime nove partite casalinghe tra tutte le competizioni.

14 dicembre: Bayern - Ajax, Paris Saint-Germain - Roma

Scarica l'app della Women's Champions League

Gruppo D

Il Chelsea batte il Paris a Stamford Bridge grazie soprattutto alla serata di grazia di Sam Kerr, autrice di tre gol tra cui uno splendido pallonetto.

L'australiana sfrutta un passaggio intelligente di Lauren James per aprire le marcature da distanza ravvicinata. Le francesi però trovano il pari con un colpo di testa di Théa Greboval su angolo di Gaëtane Thiney dopo appena otto minuti.

Kerr riporta in vantaggio il Chelsea tre minuti dopo l'intervallo, grazie a un bel cross di Johanna Rytting Kaneryd, e dopo pochi minuti sigla la tripletta personale.

Sophie Ingle, entrata a partita in corso, sigla il poker del Chelsea con un tiro al volo da un corner di Ève Périsset.

Statistica: Kerr ha segnato la sua seconda tripletta in Women's Champions League dopo i quattro gol segnati al Vllaznia nella seconda giornata della fase a gironi della scorsa stagione.

Lo splendido tiro a giro di Katariina Kosola permette all'Häcken di completare una storica rimonta contro il Real Madrid. Per le svedesi è la seconda vittoria consecutiva che vale anche la testa del Gruppo D.

Sembra una serata difficile per la formazione svedese quando Signe Bruun porta in vantaggio gli ospiti dopo un rimpallo. Olga Carmona colpisce anche un palo sul finire del primo tempo, e le Blancas sembrano in pieno controllo della partita.

Nella ripresa però l'Häcken cambia marcia: Rosa Kafaji pareggia dopo un rimpallo in area e al 77' Kosola porta in vantaggio la squadra di casa con un gran tiro che non lascia scampo al portiere avversario.

Statistica: l'Häcken ha già raccolto più punti di quelli ottenuti nell'unica precedente partecipazione alla fase a gironi della Women's Champions League nella stagione 2021/22, quando aveva vinto una partita e perso le altre cinque.

14 dicembre: Paris FC - Real Madrid, Chelsea - Häcken