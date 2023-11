Cosa guardare alla seconda giornata di Women's Champions League

Dopo una prima settimana entusiasmante, ricca di gol e di sorprese, la fase a gironi di UEFA Women's Champions League 2023/24 prosegue mercoledì e giovedì. Ecco l'anteprima degli appuntamenti da non perdere.

Quattro volte campionesse contro campionesse in carica

Se il Barcellona è stato la squadra dominante degli anni 2020 e il Lione degli anni 2010, il Francoforte lo è stato negli anni 2000. Come 1. FFC Frankfurt, ha vinto l'edizione inaugurale del 2001/02 e ha aggiunto altri due titoli nel 2005/06 e 2007/08, consolidando il suo bottino da record nel 2014/15: il suo totale è secondo solo al Lione.

Highlights: Rosengård - Eintracht Francoforte 1-2

Negli ultimi anni, l'Eintracht ha partecipato raramente alle ultime fasi della competizione, ma ora è alla fase a gironi per la prima volta dopo aver sconfitto Juventus e Sparta Praga nelle qualificazioni. Alla prima giornata, ha anche vinto 2-1 in casa del Rosengård. La squadra tedesca si aspetta un grande pubblico al Frankfurt Stadion, dove arriverà un Barcellona reduce da un 5-0 sul Benfica.

Finora, l'Eintracht ha vinto tutte le sfide europee di questa stagione, mentre le blaugrana hanno perso l'ultima trasferta in Germania nella fase a gironi (dicembre 2022) arrendendosi 3-1 sul campo del Bayern.

Paris Saint-Germain e Bayern cercano il recupero

Il Bayern, che prima di questa stagione aveva sempre vinto in casa, ha perso l'imbattibilità alla prima giornata sprecando due gol di vantaggio e pareggiando 2-2 contro la Roma, in un girone che non lascia margine di errore.

Highlights: Bayern-Roma 2-2

Il Paris Saint-Germain arriva invece da una sconfitta per 2-0 in casa dell'Ajax, teoricamente sfavorito nel Gruppo C. Non sarebbe una sorpresa vedere entrambe le squadre alla fase a eliminazione diretta per la sesta stagione consecutiva, anche dopo le rispettive delusioni della prima giornata. Acquisti come Tabitha Chawinga (Paris) e Magdalena Eriksson (Bayern) suggeriscono che i due club hanno una rinnovata ambizione e vogliono conquistare un titolo europeo che desiderano tanto, ma le loro aspirazioni subirebbero un brutto colpo se giovedì dovesse arrivare una sconfitta allo Stade Jean Bouin.

L'Häcken vuole la seconda sorpresa

Il Gruppo D contende al Gruppo C lo status di girone più difficile: la prima giornata lo ha ribadito con il combattuto 2-2 tra Real Madrid e Chelsea e la splendida vittoria per 2-1 dell'Häcken in casa del Paris FC. La squadra svedese sembrava essere l'outsider, ma è in vantaggio mentre si prepara a ospitare il Real Madrid a Göteborg.

Highlights: Paris FC - Häcken 1-2

L'Häcken ha subito tre sconfitte alla Hisingen Arena quando era nella fase a gironi due anni fa, subendo un totale di nove gol. In effetti, nelle tre doppie sfide a eliminazione diretta giocate dall'inizio della stagione 2021/22, ha fatto meglio in trasferta che in casa. Se riuscisse a invertire la rotta giovedì, avrebbe grandi possibilità di raggiungere i primi quarti di finale da più di 10 anni (ci era arrivato due volte quando si chiamava Göteborg FC).

La vittoria a Parigi è stata ancora più importante perché è arrivata appena quattro giorni dopo aver ceduto il titolo in campionato all'Hammarby per differenza reti. I gol delle ventenni Rosa Kafaji e Anna Sandberg e la splendida prestazione del portiere Jennifer Falk hanno sicuramente fatto capire che l'Häcken non farà solo numero nel girone.

Quando si giocano le altre partite della fase a gironi di Women's Champions League? Terza giornata: 13/14 dicembre

Quarta giornata: 20/21 dicembre

Quinta giornata: 24/25 gennaio

Sesta giornata: 30/31 gennaio

Note

Il Brann, che ha vinto a St. Pölten alla prima giornata, gioca la prima partita della fase a gironi di Women's Champions League in Norvegia. La squadra ospite è lo Slavia Praga, che cerca di riprendersi dalla pesante sconfitta interna contro il Lione.

Molti hanno dato per scontato che il Benfica sarebbe diventato la prima squadra portoghese a raggiungere i quarti di finale. Nonostante la sconfitta per 5-0 contro il Barcellona, le Aquile cercheranno di dimostrare le loro credenziali contro il Rosengård, che hanno battuto in casa e in trasferta la scorsa stagione.

Roma e Ajax arrivano da un buon risultato alla prima giornata: lo scontro diretto in Italia darà loro un'altra possibilità di rubare il passo a Paris Saint-Germain e Bayern.