Tutte le Player of the Match di UEFA Women's Champions League

Dopo ogni partita di UEFA Women's Champions League 2023/24, la UEFA assegna il premio Player of the Match alle migliori giocatori della più importante competizione europea femminile per club.

Guarda tutte le vincitrici di questa edizione (il loro club è indicato in grassetto).

Prima giornata

Martedì 14 novembre

Rosengård - Frankfurt 1-2 – Laura Freigang

Barcellona - Benfica 5-0 – Aitana Bonmatí

St. Pölten - Brann 1-2 – Amalie Eikeland

Slavia Praha - Lyon 0-9 – Daniëlle van de Donk

Mercoledì 15 novembre

Bayern - Roma

Ajax - Paris Saint-Germain

Paris FC - Häcken

Real Madrid - Chelsea

Seconda giornata

Mercoledì 22 novembre

Frankfurt - Barcellona

Benfica - Rosengård

Brann - Slavia Praha

Lyon - St. Pölten

Giovedì 23 novembre

Paris Saint-Germain - Bayern

Roma - Ajax

Häcken - Real Madrid

Chelsea - Paris FC

Terza giornata

Mercoledì 13 dicembre

Rosengård - Barcellona

Benfica - Frankfurt

St. Pölten - Slavia Praha

Lyon - Brann

Giovedì 14 dicembre

Bayern - Ajax

Paris Saint-Germain - Roma

Paris FC - Real Madrid

Chelsea - Häcken

Quarta giornata

Mercoledì 20 dicembre

Roma - Paris Saint-Germain

Ajax - Bayern

Real Madrid - Paris FC

Häcken - Chelsea

Giovedì 21 dicembre

Frankfurt - Benfica

Barcellona - Rosengård

Brann - Lyon

Slavia Praha - St. Pölten

Quinta giornata

Mercoledì 24 gennaio

Roma - Bayern

Paris Saint-Germain - Ajax

Häcken - Paris FC

Chelsea - Real Madrid

Giovedì 25 gennaio

Rosengård - Benfica

Barcellona - Frankfurt

Slavia Praha - Brann

St. Pölten - Lyon

Sesta giornata

Martedì 30 gennaio

Bayern - Paris Saint-Germain

Ajax - Roma

Real Madrid - Häcken

Paris FC - Chelsea

Mercoledì 31 gennaio

Benfica - Barcellona

Frankfurt - Rosengård

Lyon - Slavia Praha

Brann - St. Pölten

