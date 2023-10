Sorteggio della fase a gironi di Women's Champions League: la Roma pesca Bayern, Paris e Ajax

Oltre al Barcellona campione in carica, Lyon e Frankfurt sono le squadre che hanno già trionfato nella competizione in passato, mentre Wolfsburg (finalista nella scorsa stagione) e Arsenal sono state entrambe eliminate dal Paris FC.

Chelsea e Paris Saint-Germain sono arrivate fino alla finale in passato, mentre Bayern, Paris FC e Rosengård fino alle semifinali. Häcken, Real Madrid, Roma e Slavia sono arrivate al massimo fino ai quarti di finale.

Barcellona, Bayern, Benfica, Chelsea, Lyon, Paris Saint-Germain e Real Madrid hanno raggiunto la fase a gironi in tutte e tre le stagioni da quando è stata introdotta nel 2021/22. Roma, Rosengård, St. Pölten e Slavia lo scorso anno, mentre l'Häcken la stagione precedente.

L'Ajax e il Brann sono le prime squadre rispettivamente dei Paesi Bassi e della Norvegia a raggiungere la fase a gironi. Il Brann è l'unico club a non essere mai arrivato agli ottavi di finale.

La Francia è la seconda nazione ad avere tre squadre in una fase a gironi dopo la Germania (Wolfsburg, Bayern and Hoffenheim) nel 2021/22. Parigi è la seconda città ad avere due squadre nella fase a gironi dopo Londra (Arsenal e Chelsea) nel 2021/22 e 2022/23.

Il Barcellona ha battuto Benfica e Rosengård in casa e in trasferta nella passata fase a gironi. Il Benfica ha vinto entrambe le partite col Rosengård. Il Barcellona ha battuto il Rosengård anche nei quarti del 2016/17.

Il Lione ha battuto lo Slavia nei quarti 2015/16. Nella passata fase a gironi, il St. Pölten ha vinto 1-0 in casa contro lo Slavia e pareggiato 1-1 in trasferta.

Lione contro Brann metterà di fronte come avversarie le sorelle Ada e Andrine Hegerberg.

Il Chelsea ha battuto il Real Madrid per 2-0 in casa e ha pareggiato 1-1 in trasferta nella passata fase a gironi.