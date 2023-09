Le sfide del secondo turno della Women's Champions League

L'esordiente Manchester United affronterà le due volte finaliste del Paris Saint-Germain dopo che il sorteggio del secondo turno della UEFA Women's Champions League ha definito le 12 sfide del 10/11 e 18/19 ottobre che decideranno le qualificate alla fase a gironi insieme a Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea.

Il secondo turno è suddiviso in due percorsi: il percorso Campioni (con 14 squadre in gara per sette posti alla fase a gironi) e il percorso Piazzate (con dieci squadre in gara per cinque posti alla fase a gironi). Entrambi prevedono partite di andata e ritorno.

Le 15 squadre qualificate dal primo turno hanno raggiunto le squadre che iniziano in questa fase, tra cui Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Roma e Manchester United.

Secondo turno (10/11 e 18/19 ottobre)

Percorso Campioni

Apollon Ladies FC (CYP) - SL Benfica (POR)

FC Zürich (SUI) - AFC Ajax (NED)

AS Roma (ITA) - FC Vorskla (UKR)

Valur (ISL) - SKN St. Pölten Frauen (AUT)

SK Slavia Praha (CZE) - AS FC Universitatea Olimpia Cluj (ROU)

Glasgow City FC (SCO) - SK Brann (NOR)

ŽFK Spartak Subotica (SRB) - FC Rosengård (SWE)

Percorso Piazzate

BK Häcken FF (SWE) - FC Twente (NED)

Real Madrid CF (ESP) - Vålerenga Fotball (NOR)

Eintracht Frankfurt (GER) - AC Sparta Praha (CZE)

Paris FC (FRA) - VfL Wolfsburg (GER)

Manchester United Women (ENG) - Paris Saint-Germain (FRA)

UEFA

Conosciamo le squadre

• L'Eintracht Frankfurt (che ha eliminato la Juventus al primo turno) ha vinto quattro titoli quando si chiamava 1. FFC Frankfurt.

• Il Wolfsburg, secondo classificato nel 2022/23, è due volte campione. Il Paris Saint-Germain è arrivato due volte secondo.

• Paris Saint-Germain e Roma (all'esordio) hanno raggiunto i quarti di finale la scorsa stagione. Glasgow City, Häcken, Slavia Praha, Sparta Praha e Valur hanno già raggiunto i quarti, mentre il Paris FC (che ha eliminato l'Arsenal) è arrivato alle semifinali 2012/13 con il nome di Juvisy.

• Benfica e Real Madrid, come Paris Saint-Germain e Wolfsburg, vogliono difendere un record, avendo raggiunto la fase a gironi in ogni stagione dalla sua introduzione nel 2021/22 (le quattro qualificate di diritto sanno già che ci riusciranno). Altre squadre (oltre alla Roma) che sperano di tornare alla fase a gironi dopo quella della scorsa stagione sono Rosengård, Slavia Praha, St. Pölten e Zürich. L'Häcken vi ha partecipato nel 2021/22.

• Il Manchester United è all'esordio.

• Cipro, Paesi Bassi, Norvegia, Romania, Scozia e Serbia non sono mai state rappresentate nella fase a gironi.

Calendario della stagione

Secondo turno

Andata: 10/11 ottobre

Ritorno: 18/19 ottobre

Sorteggio fase a gironi

20 ottobre, Nyon

Fase a gironi

Prima giornata: 14/15 novembre

Seconda giornata: 22/23 novembre

Terza giornata: 13/14 dicembre

Quarta giornata: 20/21 dicembre

Quinta giornata: 24/25 gennaio

Sesta giornata: 30/31 gennaio

Sorteggio quarti di finale e semifinali

6 febbraio, Nyon

Quarti di finale

Andata: 19/20 marzo

Ritorno: 27/28 marzo

Semifinali

Andata: 20/21 aprile

Ritorno: 27/28 aprile

Finale (St. Mamés, Bilbao)

24, 25 o 26 maggio, da confermare