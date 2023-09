Le sfide del secondo turno della Women's Champions League: Man United - PSG, Frankfurt - Sparta, Paris FC - Wolfsburg

L'esordiente Manchester United affronterà le due volte finaliste del Paris Saint-Germain al secondo turno della UEFA Women's Champions League, che inizia martedì 10 ottobre. Si tratta di una delle quattro partite della serata, insieme ad altre sfide interessanti come Eintracht Francoforte-Sparta Praha e Paris FC-Wolfsburg.

Le altre otto gare si giocheranno il giorno dopo. La Roma, arrivata ai quarti la scorsa stagione, cerca di tornare alla fase a gironi contro le ucraine del Vorskla. Altre squadre della scorsa fase a gironi che scenderanno in campo sono Benfica, Real Madrid, Rosengård, Slavia Praha, St. Pölten e Zurigo.

Tutte le partite di ritorno si giocano mercoledì 18 ottobre, compresa quella tra Paris Saint-Germain e Manchester United al Parco dei Principi. Le 12 vincitrici del secondo turno raggiungeranno Barcellona (campione in carica), Bayern Monaco, Chelsea e Lione al sorteggio della fase a gironi di venerdì 20 ottobre, mentre le prime gare si giocheranno il 14 e 15 novembre.

Chi partecipa alla fase a gironi di Women's Champions League?

Accedono alla fase a gironi le campionesse in carica e le vincitrici del campionato delle tre federazioni più in alto nel ranking (Francia, Germania e Spagna). Poiché il Barcellona è sia detentore del titolo che campione di Spagna, partecipa alla fase a gironi anche le vincitrice del campionato della quarta federazione in classifica (Inghilterra).

Barcellona (ESP, campione in carica), Lione (FRA), Bayern Monaco (GER), Chelsea (ENG)

A loro si uniranno le 12 vincitrici del secondo turno, sette provenienti dal percorso Campioni (vincitrici del campionato) e cinque dal percorso Piazzate (seconde e terze classificate in campionato).