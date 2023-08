I candidati al premio di Allenatore dell'Anno UEFA per il calcio femminile2022/23: Jonatan Giráldez, Jorge Vilda, Sarina Wiegman

Jonatan Giráldez, Jorge Vilda e Sarina Wiegman sono i tre candidati al premio Allenatore dell'Anno UEFA per il calcio femminile 2022/23.

Candidato Allenatore dell'Anno per il calcio femminile 2022/23* Jonatan Giráldez (Barcellona)

Jorge Vilda (Spagna)

Sarina Wiegman (Inghilterra) *Elenco in ordine alfabetico

Il vincitore sarà annunciato - insieme alla Giocatrice dell'Anno UEFA, al Giocatore dell'Anno UEFA e all'Allenatore dell'Anno UEFA - durante la cerimonia di sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24 che si terrà a Montecarlo giovedì 31 agosto..

Jonatan Giráldez (Barcellona)

Promosso da assistente allenatore dopo che il Barcellona ha vinto la UEFA Women's Champions League 2020/21, Giráldez ha centrato il triplete a livello nazionale alla sua prima stagione, ma ha perso il titolo europeo contro il Lione nella finale di Torino.

La scorsa stagione, però, ha conquistato un'altra titolo in Liga prima di alzare al cielo il trofeo della Women's Champions League, ribaltando un parziale di 2-0 all'intervallo contro il Wolfsburg ed imponendosi 3-2 in finale. Prima di perdere punti in due delle ultime tre partite del 2022/23 - con il titolo già sicuro e la finale di Champions League incombente - Giráldez aveva vinto le sue prime 57 partite di Liga come allenatore.

Jonatan Giráldez UEFA via Getty Images

Jorge Vilda (Spagna)

Vilda ha guidato la Spagna ai trionfi Under 17 e Under 19, ma fino a questo mese, non aveva mai vinto un torneo senior e nemmeno una partita della fase a eliminazione diretta in un grande torneo internazionale.

Tutto è cambiato alla Coppa del Mondo FIFA femminile, quando Vilda, che ha assunto il ruolo di guida della nazionale maggiore nel 2015 dopo molti anni a livello giovanile, ha orchestrato il trionfo della Spagna. Gran parte della squadra della Roja era composta da giocatrici con cui aveva precedentemente conquistato i titoli UEFA a livello giovanile.

Jorge Vilda FIFA via Getty Images

Sarina Wiegman (Inghilterra)

Prima di assumere l'incarico di Ct dell'Inghilterra nel 2021, Wiegman aveva guidato i Paesi Bassi alla vittoria in casa a UEFA Women's EURO 2017 e alla finale della Coppa del Mondo due anni dopo. Dopo essere stata artefice del successo dell'Inghilterra a EURO 2022 da padrona di casa, ha sfiorato il bis in Australia e Nuova Zelanda quest'estate, ma è stata battuta in finale dalla Spagna. In aprile ha guidato le Leonesse al successo ai rigori contro il Brasile nella Finalissima femminile, a cui si aggiunge il successo in un torneo amichevole a quattro squadre a febbraio.

Alla Coppa del Mondo, Wiegman si è trovata senza quattro delle undici calciatrici titolari di EURO a causa di infortuni o ritiri e ha dovuto gestire anche il problema al ginocchio di Keira Walsh e la squalifica di Lauren James. Tuttavia, il suo senso tattico e le sue capacità motivazionali le hanno permesso di diventare la prima allenatrice a condurre due squadre diverse a una finale di Coppa del Mondo.

.

Sarina Wiegman UEFA via Getty Images

Giocatrice dell'Anno UEFA

Come è stata selezionata la rosa dei candidati?

Una prima rosa di allenatori è stata fornita dagli osservatori tecnici UEFA in base alle loro prestazioni nella stagione 2022/23 a livello di club e/o di nazionale. I tre migliori candidati sono stati votati da una giuria composta dagli allenatori dei club che partecipano alla fase a gironi della UEFA Women's Champions League, insieme agli allenatori delle squadre nazionali femminili delle federazioni affiliate alla UEFA. Faceva parte della giuria anche un gruppo di giornalisti selezionati dall'European Sports Media (ESM).

Agli allenatori e ai giornalisti è stato chiesto di scegliere i loro tre migliori candidati, assegnando loro rispettivamente cinque punti, tre punti e un punto. Il risultato finale si è basato sul numero totale di voti espressi dagli allenatori e dai giornalisti. Gli allenatori non potevano votare per se stessi.

Gli altri candidati

4 Peter Gerhardsson (Svezia) – 62 points

5 Emma Hayes (Chelsea) – 56 points

6 Alessandro Spugna (Roma) – 12 points

7 Jonas Eidevall (Arsenal) – 11 points

8 Tommy Stroot (Wolfsburg) – 9 points

9 Sonia Bompastor (Lione) – 7 points

10 Marc Skinner (Manchester United) – 0 points