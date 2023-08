Adidas svela i palloni ufficiali della UEFA Champions League e UEFA Women's Champions League 2023/24

Con le fasi a gironi delle competizioni sempre più vicine, Adidas ha presentato i palloni ufficiali della UEFA Champions League e UEFA Women's Champions League 2023/24.

Ispirata agli inni che risuonano negli stadi prima di ogni partita, la livrea di questa stagione rende omaggio a queste iconiche sinfonie e alle sensazioni uniche che solo queste competizioni sanno regalare.

Il pallone della UEFA Champions League 2023/24 adidas

Su uno sfondo argento metallizzato, la versione destinata alla competizione maschile integra una singola lettera dell'inconfondibile coro - "THE CHAMPIONS" - su ciascuna delle 12 stelle in uno stile elegante e raffinato. Le rappresentazioni visive dei toni musicali della canzone intersecano le stelle in un sorprendente viola reale, rosso e blu, colori scelti appositamente per rappresentare la regalità calcistica dei club che competono per l'ambito trofeo della Champions League.

L'introduzione di un inno personalizzato per la Women's Champions League nella stagione 2021/22 ha segnato l'inizio di una nuova era per la competizione femminile. In onore di quel momento, il nuovo design incorpora il testo della canzone in due degli accattivanti pannelli a stella del pallone, creando un esclusivo motivo di testo circolare in arancione brillante. Le altre dieci stelle sono caratterizzate da una stampa ondulata viola e rosa, realizzata con le stesse parole dell'inno, ma ingrandite in modo significativo per creare un aspetto astratto e accattivante.

Il pallone ufficiale della UEFA Women's Champions League 2023/24 adidas

Entrambi i palloni sono ottimizzati per far fronte alle esigenze del calcio moderno e vantano una serie di tecnologie innovative ad alte prestazioni, tra cui la texture superficiale PRISMA che offre ai migliori giocatori europei il massimo della precisione sul pallone. Il rivestimento esterno, presente su tutti i palloni da gioco ufficiali della Champions League e della Women's Champions League, offre una presa e un controllo sicuri sul pallone, mentre la struttura incollata termicamente e quindi senza cuciture, garantisce che i palloni mantengano la forma ottimale per offrire le massime prestazioni sul campo.

Il nuovo pallone ufficiale può essere acquistato negli store Adidas, nei negozi fisici e online su adidas.com/football-balls.