Finali del primo turno di Women's Champions League: avanti Frankfurt e Paris FC, Juventus e Arsenal eliminate

La nuova stagione di UEFA Women's Champions League inizia con due colpi di scena, ovvero le eliminazioni di Arsenal e Juventus al primo turno, mentre i quattro volte campioni del Francoforte e altre squadre come Ajax, Benfica, Glasgow City e Paris FC accedono al secondo turno.

Qualificate al secondo turno Percorso Piazzate: Frankfurt, Häcken*, Manchester United*, Paris FC, Paris Saint-Germain*, Real Madrid*, Sparta Praha*, Twente, Vålerenga, Wolfsburg* Percorso Campioni: Ajax, Apollon, Benfica, Brann, Glasgow City, Roma*, Rosengård*, St. Pölten, Slavia Praha*, Spartak Subotica, Universitatea Olimpia Cluj, Valur, Vorskla, Zürich *Ingresso dal secondo turno

Tutti i risultati

Il primo turno è una delle due fasi che precede la fase a gironi a 16 squadre, al via a novembre. È suddiviso in due percorsi: il percorso Campioni e il percorso Piazzate. In entrambi i percorsi, il primo turno sarà composto da due fasi, con partite a eliminazione diretta giocate in minitornei in sede unica: semifinali (mercoledì) e finali/finali terzo posto (sabato).

Le vincitrici di ogni finale (11 nel percorso Campioni, quattro nel percorso Piazzate) accederanno al secondo turno, che deciderà le 12 squadre che raggiungeranno Barcellona (campione in carica), Lione, Bayern e Chelsea nella fase a gironi.

Nelle partite di sabato, l'Arsenal perde ai rigori contro il Paris FC dopo un emozionante 3-3. È la prima volta in 16 partecipazioni europee che l'Arsenal non raggiunge almeno i quarti di finale.

Anche la Juventus, che come l'Arsenal ha preso parte alle prime due fasi a gironi, esce di scena perdendo ai calci di rigore contro il Francoforte quattro volte campione.

Alcune contendenti della scorsa fase a gironi, però, si qualificano e sono Benfica, St. Pölten e Zurigo. Il Vllaznia, che l'anno scorso ha scritto la storia per l'Albania, perde invece contro il Valur. Anche l'ultima partita della giornata è emozionante, perché il Vålerenga pareggia ai tempi supplementari su rigore contro il Celtic e poi vince 11-10 ai tiri dal dischetto.

La semifinale tra Arsenal a Linköping è stata vista da 7805 spettatori: si tratta di un record nelle competizioni UEFA per club femminili per la Svezia e della più grande affluenza assoluta nella prima fase della competizione.

Orari CET

Percorso Piazzate:

A questa fase accedono 16 squadre: le seconde classificate nel campionato delle federazioni dal settimo al sedicesimo posto nel ranking e le terze classificate delle federazioni dal primo al sesto posto.

Le contendenti sono state sorteggiate in quattro minitornei a eliminazione diretta da quattro squadre ciascuno.

Le vincitrici delle quattro finali passano al secondo turno, a cui accedono direttamente sei squadre. Il secondo turno mette in palio cinque posti per la fase a gironi.

Gruppo 1 (squadra ospitante: Twente)

Mercoledì 6 settembre

Semifinali

Levante - Stjarnan 4-0

Twente - Sturm Graz 6-0



Sabato 9 settembre

Finale terzo posto

Sturm Graz - Stjarnan 0-0 (dts, Stjarnan vince 7-6 dcr)

Finale

Levante - Twente 2-3

Gruppo 2 (squadra ospitante: Eintracht Frankfurt)

Mercoledì 6 settembre

Semifinali

Juventus - Okzhetpes 6-0

Eintracht Frankfurt - Slovácko 1-0

Sabato 9 settembre

Finale terzo posto

Slovácko - Okzhetepes 3-0

Finale

Juventus - Eintracht Frankfurt 1-1 (dts, Frankfurt vince 5-4 dcr)

La Juve è stata eliminata dal Francoforte Juventus FC via Getty Images

Gruppo 3 (squadra ospitante: Linköping)

Mercoledì 6 settembre

Semifinali

Arsenal - Linköping 3-0

Paris FC - Kryvbas 4-0

Sabato 9 settembre

Finale terzo posto

Linköping - Kryvbas 3-0

Finale

Arsenal - Paris FC 3-3 (dts, Paris vince 4-2 dcr)

Gruppo 4 (squadra ospitante: Vålerenga)

Mercoledì 6 settembre

Semifinali

Brøndby - Celtic 0-1

Minsk - Vålerenga 1-3

Sabato 9 settembre

Finale terzo posto

Brøndby - Minsk 2-1

Finale

Vålerenga - Celtic 2-2 (dts, Valerenga vince 11-10 dcr)

Entrano in gara al secondo turno:

Wolfsburg

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Sparta Praha

Häcken

Manchester United

Percorso Campioni:

Entrano in questa fase 41 squadre: le vincitrici del campionato delle federazioni dall'ottavo posto in poi nel ranking.

Le squadre sono state sorteggiate in 11 minitornei a eliminazione diretta in una sede unica: otto da quattro squadre e tre da tre squadre.

Le vincitrici delle 11 finali passeranno al secondo turno, a cui accedono direttamente tre squadre. Il secondo turno mette in palio sette posti per la fase a gironi.

Gruppo 1 (squadra ospitante: Universitatea Olimpia Cluj)

Mercoledì 6 settembre

Semifinali

Ferencváros - Qiryat Gat 2-2 (dts, Qiryat Gat vince 3-1 ai rigori)

Universitatea Olimpia Cluj - Spartak Myjava 6-2

Sabato 9 settembre

Finalee terzo posto

Ferencváros - Spartak Myjava 7-0

Finalee

Universitatea Olimpia Cluj - Qiryat Gat 0-0 (dts, Olimpia Cluj vince 4-3 dcr)

Gruppo 2 (squadra ospitante: SFK 2000 Sarajevo)

Mercoledì 6 settembre

Semifinali

Vorskla - Flora Tallinn 4-3 (dts)

SFK 2000 Sarajevo - Osijek 0-4

Sabato 9 settembre

Finale terzo posto

SFK 2000 Sarajevo - Flora Tallinn 5-3

Finale

Vorskla - Osijek 3-0

Gruppo 3 (squadra ospitante: Mura)

Mercoledì 6 settembre

Semifinali

Apollon LFC - Ljuboten 9-0

Mura - Samegrelo 0-0 (dts, Samegrelo vince 5-4 ai rigori)



Sabato 9 settembre

Finale terzo posto

Mura - Ljuboten 7-1

Finale

Apollon LFC - FC Samegrelo 3-0

Gruppo 4 (squadra ospitante: HB Køge)

Mercoledì 6 settembre

Semifinali

Spartak Subotica - KÍ Klaksvík 7-0

HB Køge - KuPS Kuopio 1-2



Sabato 9 settembre

Finale terzo posto

HB Køge - KÍ Klaksvík 3-1

Finale

Spartak Subotica - KuPS Kuopio 2-1

Gruppo 5 (squadra ospitante: Katowice)

Mercoledì 6 settembre

Semifinali

Brann - Lokomotiv Stara Zagora 5-0

Anderlecht - Katowice 5-0

Sabato 9 settembre

Finale terzo posto

Katowice - Lokomotiv Stara Zagora 0-0 (dts, Katowice vince 3-1 dcr)

Finale

Anderlecht - Brann 0-2

Gruppo 6 (squadra ospitante: SL Benfica)

Mercoledì 6 settembre

Semifinali

BIIK-Shymkent - SFK Rīga 0-1

Benfica - Cliftonville 8-1

Highlights fase a gironi 2022/23: Rosengård - Benfica 1-3

Sabato 9 settembre

Finale terzo posto

BIIK-Shymkent - Cliftonville 4-2

Finale

Benfica - SFK Rīga 4-0

Gruppo 7 (squadra ospitante: Vllaznia)

Mercoledì 6 settembre

Semifinali

Valur - Ankara BB Fomget 2-1

Vllaznia - EP-Hajvalia 4-2

Sabato 9 settembre

Finale terzo posto

EP-Hajvalia - Ankara BB Fomget 0-6

Finale

Vllaznia - Valur 1-2

Gruppo 8 (squadra ospitante: Gintra)

Mercoledì 6 settembre

Semifinali

Glasgow City - Shelbourne 2-0

Gintra - Cardiff City 2-0



Sabato 9 settembre

Finale terzo posto

Shelbourne - Cardiff City 3-0

Finale

Glasgow City - Gintra 3-0

Gruppo 9 (squadra ospitante: St. Pölten)

Mercoledì 6 settembre

Semifinale

PAOK - Racing FC Union Luxembourg 6-1

Sabato 9 settembre

Finale

St. Pölten - PAOK 3-0

Gruppo 10 (squadra ospitante: Agarista Anenii Noi)

Mercoledì 6 settembre

Semifinale

Dinamo-BSUPC - Agarista Anenii Noi 9-0

Sabato 9 settembre

Finale

Ajax - Dinamo-BSUPC 3-0

Gruppo 11 (squadra ospitante: Birkirkara)

Mercoledì 6 settembre

Semifinale

Breznica - Birkirkara 0-1

Sabato 9 settembre

Finale

Zürich - Birkirkara 3-1

Entrano in gara al secondo turno:

Slavia Praha

Rosengård

Roma

Statistiche

• KÍ Klaksvík e Sarajevo partecipano per la 21esima volta, record (contando anche la UEFA Women's Cup precedente al 2009). Il Sarajevo allunga il proprio record assoluto a 21 presenze consecutive. Il Brøndby, dopo aver saltato la scorsa stagione, è alla 20esima partecipazione.

• L'Eintracht Frankfurt ha vinto quattro titoli quando si chiamava 1. FFC Frankfurt.

• L'Arsenal, semifinalista la scorsa stagione, ha vinto nel 2006/07.

• Brøndby e Paris FC (come Juvisy) hanno già raggiunto le semifinali, mentre Glasgow City, Juventus, Linköping e Valur sono arrivate agli ottavi.

• Benfica, Juventus e Real Madrid, come Arsenal, Barcellona, Bayern, Chelsea, Lione, Paris Saint-Germain e Wolfsburg, hanno sempre raggiunto la fase a gironi dopo la sua introduzione nel 2021/22. Oltre alla Roma, altre squadre che sperano di farvi ritorno dopo la scorsa stagione sono Rosengård, Slavia Praha, St. Pölten, Vllaznia e Zürich.

• All'esordio: Ankara BB Fomget, Cliftonville, GieKSa Katowice, Kryvbas.

• Il Samegrelo ha già partecipato al torneo come FC Nike, mentre il Mura si chiamava Pomurje.

Women's Champions League: i dieci gol più belli della stagione

Calendario della stagione

Sorteggio secondo turno

15 settembre, Nyon

Secondo turno

Andata: 10/11 ottobre

Ritorno: 18/19 ottobre

Sorteggio fase a gironi

20 ottobre, Nyon

Fase a gironi

Prima giornata: 14/15 novembre

Seconda giornata: 22/23 novembre

Terza giornata: 13/14 dicembre

Quarta giornata: 20/21 dicembre

Quinta giornata: 24/25 gennaio

Sesta giornata: 30/31 gennaio

Sorteggio quarti di finale e semifinali

6 febbraio, Nyon

Quarti di finale

Andata: 19/20 marzo

Ritorno: 27/28 marzo

Semifinali

Andata: 20/21 aprile

Ritorno: 27/28 aprile

Finale (St. Mamés, Bilbao)

24, 25 o 26 maggio, da confermare