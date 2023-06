È di Frida Maanum il gol più bello della UEFA Women's Champions League 2022/23

Il gol di Frida Maanum dell'Arsenal al ritorno dei quarti di finale contro il Bayern München è stato il più votato dati tifosi per la UEFA Women's Champions League 2022/23.

Gli osservatori tecnici UEFA hanno selezionato i 10 gol più belli dell'edizione 2022/23, poi messi ai voti tra i tifosi.

Per il pubblico, così come per gli osservatori tecnici, il decisivo gol dalla distanza di Maanum contro il Bayern è stato il più bello della stagione, davanti a quello di Caroline Graham Hansen del Barcellona in semifinale contro il Chelsea. Terzo posto per un altro gol delle blaugrana, quello di Mapi León contro la Roma.

Gol preferito dai tifosi in UEFA Women's Champions League 2022/232

1 Frida Maanum (Arsenal - Bayern 2-0) – ritorno quarti di finale, 29/03/2023

2 Caroline Graham Hansen (Chelsea - Barcellona 0-1) – semifinale di andata, 22/04/2023

3 Mapi León (Barcellona - Roma 5-1) – ritorno quarti di finale, 29/03/2023

Top ten degli osservatori Tecnici UEFA