Patri Guijarro del Barcellona è la Player of the Match della finale di UEFA Women's Champions League

La centrocampista del Barcellona, Patri Guijarro, è stata nominata Player of the Match della finale di UEFA Women's Champions League 2023, dopo la doppietta nel 3-2 in rimonta sul Wolfsburg a Eindhoven.

Guijarro è stata scelta dal team di Osservatori Tecnici UEFA, che ha dichiarato: "Ha cambiato la partita segnando due gol in rapida successione. È stata la trascinatrice nella rimonta del Barcellona. La sua propensione offensiva nel secondo tempo l'ha portata più volte in area dove ha capitalizzato dei cross che il Barcellona non era riuscito a sfruttare nel primo tempo".

La stagione 2022/23: tutte le Player of the Match

Guijarro è la seconda giocatrice del Barcellona a vincere il premio, che attualmente è dominato dal Lione, dopo Aitana Bonmati nel 4-0 sul Chelsea nel 2021.

Le precedenti Players of the Match delle finali

2022: Amandine Henry (Lyon)

2021: Aitana Bonmati (Barcellona)

2020: Delphine Cascarino (Lyon)

2019: Ada Hegerberg (Lyon)

2018: Amandine Henry (Lyon)

2017: Dzsenifer Marozsán (Lyon)