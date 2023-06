L'allenatore del Barcellona, Jonatan Giráldez, sulla finale di Women's Champions League

A soli 31 anni, Jonatan Giráldez ha già vinto due campionati e raggiunto due finali di UEFA Women's Champions League nelle sue due stagioni alla guida del Barcellona, sfiorando la perfezione in casa e in trasferta.

In una lista impressionante di successi del giovane allenatore del Barça manca solo una cosa: il trofeo che desidera più di tutti, la Women's Champions League. L'anno scorso, nella terza finale in quattro stagioni, ma la prima con Giráldez in panchina (era stato il vice nel successo per 4-0 contro il Chelsea nel 2021), il Barcellona ha subito una sconfitta per 3-1 contro il Lione. Sabato a Eindhoven, il tecnico punta senza nascondersi alla vittoria contro il Wolfsburg.



Barcellona - Wolfsburg: le ultime

Il Barcellona ha raggiunto la finale quattro volte negli ultimi cinque anni. Questa è la terza consecutiva per il Barça e la sua seconda a livello personale. Come valuta questo risultato?

Quando sono arrivato nel 2019 [come vice allenatore] e siamo riusciti a raggiungere la nostra prima finale di Women's Champions League, si vedeva che eravamo molto lontani dal livello del Lione e dalle altre squadre che stavano dominando l'Europa. I miglioramenti fatti nelle ultime stagioni la dicono lunga sulla nostra continuità, perché raggiungere quattro finali di Champions League negli ultimi cinque anni non è una coincidenza. Tuttavia non basta arrivarci, conta vincerla.

Conosciamo le finaliste

Guarda i gol del Barcellona in questa Women's Champions League

Dopo una sconfitta come quella subita dal Barcellona contro il Lione nella finale della scorsa stagione, come si fa a ripartire?

È molto semplice: non si evitano le proprie responsabilità. Si affrontano e si fa autocritica. Ogni giocatrice - scesa in campo o meno - l'allenatore, lo staff, tutti ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare meglio. Perdere significa fare una nuova esperienza. La sconfitta cambia la mentalità. È necessario un periodo di tempo per leccarsi le ferite, naturalmente, ma questo periodo deve essere accompagnato da una riflessione e una ripartenza.

Quanto è importante che il vostro capitano, Alexia Putellas, sia tornata a disposizione per la finale?

Non bisogna caricarla di troppe responsabilità e troppa pressione. La cosa più importante in questo momento è che riacquisti la lucidità che aveva prima dell'infortunio. Questo richiede tempo e pazienza. Possiamo darle lo spazio di cui ha bisogno per ritrovare la sua forma migliore. Il suo ritorno è una spinta importante. Il fatto che sia tornata nel momento più importante della stagione, è chiaramente molto positivo.

La miglior marcatrice della passata edizione, Alexia Putellas, è tornata a disposizione dopo un infortunio Getty Images

Cosa significherebbe vincere la finale?

Pensare di sollevare la Women's Champions League mi motiva e mi dà una scarica di adrenalina, perché come allenatore di calcio non c'è nulla di più importante. La possibilità di diventare la migliore squadra d'Europa non fa che motivarci. Inoltre, dà un senso a tutti gli sforzi e i sacrifici che si fanno quotidianamente, come svegliarsi molto presto o viaggiare. Tutto questo ripagherebbe dai sacrifici che facciamo ogni giorno.