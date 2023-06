L'allenatore del Wolfsburg, Tommy Stroot, sulla finale di Women's Champions League e sul Barcellona

Dopo aver mancato per un soffio la finale di UEFA Women's Champions League nella scorsa stagione, il tecnico del Wolfsburg, Tommy Stroot, in questa edizione è riuscito a portare la sua squadra in finale di UEFA Women's Champions League. Ora tutto ciò che si frappone tra lui e il trofeo sabato a Eindhoven, è proprio la squadra che glielo ha negato nel 2021/22: il Barcellona.

Barcellona - Wolfsburg: le ultime

Ritorno semifinale 2021/22: Wolfsburg - Barcellona 2-0 

Che tipo di finale si aspetta, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per quel che riguarda l'atmosfera che si respira allo stadio?

Sarà un'occasione che nessuno di noi dimenticherà. Non importa quanti anni avremo, potremo sempre pensarci. Giocare una finale di Women's Champions League sarà un momento indimenticabile della nostra carriera. Lo stadio sarà tutto esaurito e ci sarà un'atmosfera incredibile. È uno stadio fantastico - soprattutto per una finale - e sono incredibilmente emozionato. Questo è esattamente ciò per cui si lavora tutta la vita.

Cosa significherà per lei essere in panchina a Eindhoven alla guida del Wolfsburg?

Di fondo l'aspetto personale conta relativamente. Per noi come squadra invece vale molto. L'abbiamo inseguita per molto tempo, soprattutto dopo aver raggiunto la semifinale l'anno scorso. Ma è chiaro che vogliamo vincere la partita e sollevare il trofeo, e quindi non basta arrivare in finale perché vogliamo anche vincere.

Il Wolfsburg vuole scrivere il suo nome per la terza volta sul trofeo UEFA via Getty Images

Che significato avrebbe per lei e per il club vincere la coppa?

È quasi impossibile immaginare cosa significhi vincere il trofeo e riportarlo a Wolfsburg. Non vedo l'ora di vedere quali saranno le sensazioni che proverò se dovesse accadere davvero, ma sicuramente tra le tante emozioni, ci sarà anche tanto orgoglio. Tuttavia, facciamo un passo alla volta. Quando la partita sarà finita, allora consentirò alle mie emozioni di prendere il sopravvento.