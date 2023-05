Barcellona - Wolfsburg, anteprima finale di Women's Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Il Barcellona affronta il Wolfsburg nella finale di UEFA Women's Champions League 2023 sabato 3 giugno al PSV Stadium di Eindhoven, che ha fatto registrare il tutto esaurito. È la prima volta che la finale si gioca nei Paesi Bassi.

Barcellona - Wolfsburg in breve Quando: sabato 3 giugno (16:00 CET)

Dove: PSV Stadium, Eindhoven

Cosa: finale di UEFA Women's Champions League

Come seguirla / Dove guardarla: per il prepartita e la diretta streaming su DAZN, clicca qui



Cosa devi sapere?

Il Barcellona è alla terza finale in quattro stagioni. Oltre all'eclatante vittoria per 4-0 contro il Chelsea nel 2021, ha perso quelle del 2019 e 2022 contro il Lione. L'anno scorso a Torino partiva favorito dopo una stagione sensazionale ma è stato battuto 3-1. Le blaugrana sembrano ancora una volta la squadra da battere, avendo segnato ben 29 gol nella fase a gironi (record) prima di eliminare Roma e Chelsea nella fase a eliminazione diretta.

Guida alla finale

La scorsa stagione, il Wolfsburg è stato eliminato con un 5-3 complessivo dal Barcellona in semifinale, ma dopo una pesante sconfitta al Camp Nou ha vinto 2-0 in casa. In cerca del primo titolo dopo quelli conquistati all'esordio nel 2012/13 e 2013/14, anche il Wolfsburg è stato battuto dal Lione in finale nel 2016, 2018 e 2020.

Dove guardare la finale di Women's Champions League: TV/streaming Come per ogni partita di UEFA Women's Champions League 2022/23 dalla fase a gironi in poi, la finale viene trasmessa in diretta sulla piattaforma di streaming DAZN insieme a YouTube. La partita viene trasmessa su DAZN e gratuitamente sul canale YouTube di DAZN in tutto il mondo con l'eccezione del Medio Oriente-Nordafrica (MENA, che ha acquisito i diritti per le clip e gli highlights), la Cina e i suoi territori. beIN trasmette il torneo in Medio Oriente/Nordafrica (Algeria, Bahrein, Ciad, Gibuti, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Palestina (comprese Striscia di Gaza e West Bank), Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Yemen). La diretta YouTube sarà integrata anche nel MatchCentre di UEFA.com e su UEFA.tv, con gli highlights a seguire dalla mezzanotte CET.

Probabili formazioni

Barcellona: Paños: Bronze/Torrejón, Paredes, León, Rolfö: Walsh, Bonmatí, Putellas: Graham Hansen, Geyse, Paralluelo

Conosciamo le finaliste

Wolfsburg: Frohms; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Oberdorf, Lattwein; Huth, Roord, Popp; Pajor

L'opinione dal campo

Jonatan Giráldez, allenatore Barcellona: "Il [Wolfsburg] ha giocatrici di qualità in ogni ruolo, soprattutto a centrocampo e in attacco. È una squadra difficile da battere anche per come difende".

Guarda tutti i gol del Barcellona in Women's Champions League finora

Aitana Bonmatí, centrocampista Barcellona: "Sarà una partita molto combattuta. Mi fido poco del Wolfsburg: è una grande squadra e non è neanche la prima volta che arriva in finale".

Guida per principianti

Tommy Stroot, allenatore Wolfsburg: "L'anno scorso siamo riusciti a battere il Barcellona. Sappiamo cosa aspettarci e quale sfida ci aspetta, ma nel frattempo siamo cresciuti e crediamo di più nelle nostre capacità".

Alex Popp, capitano Wolfsburg: "Il modo migliore per affrontare il Barcellona è non farlo giocare. Se ha la palla e inizia a fare tiki-taka è troppo tardi e diventa tutto più difficile".

Arbitro: Cheryl Foster

Ultime partite (dalla più recente)

Barcellona

Ultime sei partite: SVPVVP

Ultima partita: Madrid CFF - Barcellona 2-1, 21/05

Competizioni nazionali: campione di Spagna, vincitore Supercoppa spagnola

Tutti i gol del Wolfsburg in stagione

Wolfsburg

Ultime sei partite: VVVSVV

Ultima partita: Wolfsburg - Freiburg 2-1, 28/05

Competizioni nazionali: secondo posto in Bundesliga, vincitore Coppa di Germania