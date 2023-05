UEFA Women's Champions League: l'edizione 2022/23 in numeri

1 La Roma ha superato la fase a gironi al suo esordio assoluto in Europa, esattamente come il Real Madrid un anno fa.

3 Il Barcellona è il terzo club ad aver raggiunto per tre volte consecutive la finale dopo Lione e Umeå.

4 Sam Kerr ha stabilito un nuovo record avendo segnato quattro gol in una singola partita della fase a gironi nell'8-0 del Chelsea sul Vllaznia; il suo primato è stato eguagliato alla quinta giornata da Cristiana Girelli con la Juventus contro il Zurigo.

5 Con la sconfitta interna per 5-1 per mano dell'Arsenal alla prima giornata, per la prima volta le otto volte campionesse del Lione hanno subito cinque gol in casa in gare ufficiali da quando hanno cambiato denominazione da FC Lione a Olympique Lyonnais nel 2004.

6 Il numero delle squadre dei quarti della passata stagione che hanno superato la fase a gironi di questa edizione arrivando nuovamente ai quarti: Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Lione, Paris e Wolfsburg.

8 Ewa Pajor del Wolfsburg è l'attuale miglior marcatrice con otto gol.

11 Il Wolfsburg è l'unica squadra ad aver raggiunto 11 volte i quarti di finale in 11 stagioni consecutive dal suo esordio nel 2012/13.

15 L'Arsenal ha raggiunto 15 volte i quarti di finale in altrettante edizioni dalla stagione inaugurale 2001/02 (record) e in questa speciale classifica precede il Lione di una sola lunghezza.

29 Il Barcellona ha stabilito un nuovo record di gol fatti nella fase a gironi avendone segnati 24 nella passata edizione, uno meno del totale del Paris.

33 Il Vllaznia è entrato nella storia come la prima squadra albanese ad aver raggiunto gli ottavi di una competizione femminile UEFA. Inoltre è stata la prima squadra albanese tra club maschili e femminili a esserci riuscita dopo 33 anni, ovvero da quando il KF Tirana (allora noto come 17 Nëntori) ci riuscì nella Coppa dei Campioni 1989/90.

51 Le parate di Olivie Lukášová dello Slavia Praga, più di qualunque altro portiere nella competizione.

61,7 La media di possesso palla del Barcellona; le spagnole detengono anche la percentuale più alta di passaggi riusciti (86,3%) e di tiri in porta (248).

86 Sarah Bouhaddi ha stabilito il nuovo record di presenze per un portiere in questa competizione, superando le 77 di Emma Byrne.

90 Alex Popp è diventata la seconda giocatrice dopo Wendie Renard a raggiungere le 90 presenze in competizioni femminili UEFA per club nel pari tra Wolfsburg e Slavia Praha alla quinta giornata.

100 Il Lione nella quarta giornata è diventato la prima squadra a raggiungere le 100 vittorie nella competizione battendo lo Zurigo; prima, nella fase a gironi, sempre contro le campionesse svizzere, l'Arsenal era diventato il secondo club dopo il Lione a raggiungere le 100 partite nella competizione femminile UEFA.

206 I gol totali nella competizione vera e propria prima della finale, una media di 3,44 a partita. Tra questi, 63 sono stati realizzati dalle due finaliste: 37 dal Barcellona e 26 dal Wolfsburg.

450 Il Lione ha innalzato il record di gol fatti in competizioni femminili UEFA per club a 450 nella vittoria per 1-0 in casa dell'Arsenal (che con 299 reti è al secondo posto di questa speciale classifica).

648.028 Il nuovo record di presenze complessive nella competizione, con la finale ancora da disputare. Con questi numeri si è già superato i 551.578 della scorsa stagione; includendo le qualificazioni, il bilancio di questa stagione è di 726.206 presenze.

